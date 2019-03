Mayová sa naďalej snaží získať podporu parlamentu: Zatiaľ bezvýsledne!

LONDÝN - Britskej premiérke Therese Mayovej sa stále nedarí presvedčiť parlamentnú väčšinu, aby podporila už dvakrát odmietnutú dohodu o tzv. brexite. Ak neuspeje do utorka, Londýn bude musieť Brusel požiadať o ďalšie odloženie termínu odchodu Británie z EÚ. Na základe vyhlásenia hovorcu britskej premiérky Jamesa Slacka o tom v pondelok informovala agentúra AP.

Hovorca britskej premiérky vyhlásil, že Mayovej kabinet zatiaľ bezvýsledne rokuje so severoírskou Demokratickou unionistickou stranou (DUP), ktorej podpora je pre schválenie dohody kľúčová. Hlasovanie o tejto otázke by sa však muselo konať najneskôr v stredu, ešte pred plánovaným štvrtkovým odchodom Mayovej na summit EÚ, kde bude musieť v prípade neúspechu požiadať o zmenu dátumu odchodu Spojeného kráľovstva z Únie.

Ak by sa britskej premiérke nakoniec podarilo získať pre dohodu v parlamente dostatočnú podporu, požiadala by vo štvrtok predstaviteľov EÚ len o malé, "technické" posunutie termínu odchodu Británie z EÚ. Ako však na margo Mayovej úsilia vyhlásil jej hovorca, vláda predloží dohodu parlamentu na schválenie iba v prípade, že uvidí "reálnu šancu na úspech". DUP je väčšou z dvoch strán, ktoré v Severnom Írsku zastupujú záujmy väčšinovo protestantských unionistov, uprednostňujúcich zotrvanie tejto provincie v rámci Británie. Ide o najväčšiu stranu Severoírskeho zhromaždenia a piatu najväčšiu stranu Dolnej snemovne britského parlamentu. Reálny vplyv DUP je však umocňovaný tým, že Mayovej vláda je od volieb do britského parlamentu v roku 2017 závislá od jej podpory.

V Bruseli sa 21. - 22. marca uskutoční pravidelný summit Európskej únie. Ústrednou témou by sa mohlo stať vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ. Očakáva sa, že lídri EÚ rozhodnú, či schvália odloženie termínu brexitu, ktorý je oficiálne stanovený na 29. marca.

Vláda nemôže dať znovu hlasovať o tej istej dohode, oznámil Bercow

Predseda Dolnej snemovne britského parlamentu John Bercow v pondelok vyhlásil, že vláda nemôže žiadať zákonodarcov, aby znovu hlasovali o dvakrát odmietnutej dohode, ktorá upravuje odchod Británie z EÚ, ak jej znenie nebude zásadne zmenené. Bercow uviedol, že parlamentné pravidlá zabraňujú tomu, aby sa nejaký návrh či dohoda opakovane predkladali na hlasovanie počas tej istej schôdze parlamentu. Dodal, že vláda nemôže "Snemovni znovu predložiť rovnaký návrh alebo v podstate rovnaký návrh", ktorý už bol odmietnutý.