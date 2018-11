Nový deň pre brexit: Vláda schválila dohodu s EÚ, Mayovej kabinet opúšťájú ľudia

Premiérka však nepovedala, či za dohodu hlasovali všetci členovia vlády, alebo niektorí boli aj proti. "Pevne verím, hlavou aj srdcom, že toto je rozhodnutie, ktoré je v tom najlepšom záujme Spojeného kráľovstva," vyhlásila Mayová.

Briti si v minuloročnom referende síce tesným rozdielom odhlasovali vystúpenie z EÚ, no podľa najnovších prieskumov je už väčšina Britov za zotrvanie v európskom bloku. V posledných týždňoch preto v Británii silnelo volanie po novom referende, to však Mayová striktne odmietla s tým, že voliči sa už raz vyjadrili a nemá zmysel sa ich pýtať znova.

Schválenie dohody o brexite podľa Mayovej znamená, že moc sa navráti do rúk občanom krajiny. "Veľká Británia opätovne prevezme kontrolu nad našimi hranicami, našimi zákonmi a našimi peniazmi, a tiež bude ochraňovať naše pracovné miesta, bezpečnosť a integritu Spojeného kráľovstva," vyhlásila Mayová.

Po schválení dohody britskou vládou by mal v krátkej dobe nasledovať summit EÚ, na ktorom sa Londýn a zostávajúce členské krajiny únie dohodnú o posledných podrobnostiach súvisiacich s brexitom. Termín summitu ešte oficiálne potvrdený nie je, podľa írskeho premiéra Lea Varadkara by to však mal byť 25. november.

Viac k summitu a k rozhodnutiu Veľkej Británie by mali povedať vo štvrtok ráno na spoločnej tlačovej konferencii v Bruseli predseda Európskej rady Donald Tusk a európsky vyjednávač o brexite Michel Barnier.

Konkrétna podoba 500-stranovej dohody medzi úniou a Britániou zatiaľ známa nie je, podľa niektorých médií sa so zverejnením detailov dohody čakalo práve na jej odsúhlasenie britskou vládou.

Kompromis na hraniciach

V súvislosti s najpálčivejším problémom, ktorý sa vyjednávačom dlho nedarilo vyriešiť, teda budúcnosťou hranice medzi Írskom a Severným Írskom, zatiaľ do médií preniklo len toľko, že táto hranica zostane otvorená a nevzniknú na nej ani stanovištia, na ktorých by sa vykonávala colná kontrola.

Aby to bolo možné, mala by mať Veľká Británia s Európskou úniou naďalej do veľkej miery spoločnú colnú politiku. Ako píše agentúra Associated Press, hoci by malo ísť len o dočasné opatrenie, mnohí britskí zástancovia "tvrdého brexitu" sa obávajú toho, že zostane v platnosti už natrvalo.

Dohodu medzi Londýnom a EÚ o brexite musia ešte schváliť parlamenty všetkých zostávajúcich 27 členských krajín EÚ, a tiež Európsky parlament a britský parlament. V tom môže dohoda čeliť spoločnému odporu zástancov "tvrdého brexitu" a odporcov brexitu ako takého, teda poslancov, ktorí si prajú zotrvanie krajiny v únii.

To, že sa tieto dva tábory pri hlasovaní spoja a zabezpečia dostatok hlasov proti dohode, je zároveň podľa všetkého poslednou šancou na prípadné zvrátenie vystúpenia Veľkej Británie z EÚ.

Brusel je spokojný

Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier uviedol, že prijatie návrhu dohody zo strany Londýna je rozhodujúcim krokom v rámci rokovaní o odchode Veľkej Británie z európskeho bloku.

"Dosiahli sme významný pokrok," povedal Barnier v stredu novinárom. Tento krok tiež signalizuje, že lídri únie môžu čoskoro zvolať summit, na ktorom sa Londýn a zostávajúce členské krajiny únie dohodnú na posledných podrobnostiach súvisiacich s brexitom. Termín summitu ešte oficiálne potvrdený nie je, podľa írskeho premiéra Lea Varadkara by to však mal byť 25. november.

V podobnom zmysle ako Barnier sa vyjadril aj nemecký minister zahraničia Heiko Maas, podľa ktorého je rozhodnutie Britov "veľkou úľavou". "Po mesiacoch neistoty tu máme konečne jasný signál od Veľkej Británie, ako môže k odchodu dôjsť," uviedol v stredajšom vyhlásení.

Podľa slov vyjednávača Európskeho parlamentu pre brexit Guya Verhofstadta návrh dohody o brexite, ktorý v stredu schválila britská vláda, umožní Británii opustiť Európsku úniu a zároveň si s ňou udržať blízke vzťahy. "Hoci dúfam, že sa Británia jedného dňa vráti, zatiaľ nám táto dohoda umožní, aby k brexitu došlo, a zároveň zabezpečí úzke vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ochráni práva občanov a vyhne sa "tvrdej" írskej hranici," dodal bývalý belgický premiér Verhofstadt vo svojom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra Reuters.

Škótsku dohoda nevyhovuje

Škótska premiérka Nicola Sturgeonová v reakcii na návrh dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ktorý v stredu schválila britská vláda, vyhlásila, že je jasné, že britskej premiérke Therese Mayovej sa "len horko-ťažko podarilo zjednotiť svoju vládu na podporu tejto dohody a je tiež viac ako isté, že bude musieť vyvinúť veľkú námahu, aby získala väčšinu v parlamente". Sturgeonovej vyhlásenie priniesla v stredu spravodajská stanica BBC.

Sturgeonová dodala, že návrh dohody o brexite medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou je pre Škótsko zlý, pretože "krajinu odstrihne od jednotného trhu, ktorý je osemkrát väčší ako trh Británie, čo strašným spôsobom ohrozí pracovné miesta, investície a životnú úroveň".

Minister Vara odstúpil

Zo svojej funkcie vo štvrtok odstúpil britský štátny tajomník ministerstva pre Severné Írsko Shailesh Vara. Dôvodom jeho odstúpenia je nesúhlas so znením predbežnej dohody o vystúpení Británie z Európskej únie. Informovala on tom spravodajská televízia Sky News.

V liste adresovanom britskej premiérke Therese Mayovej štátny tajomník pre Severné Írsko uviedol, že sa nevie stotožniť so znením dohody o brexite. "Britský ľud si zaslúži viac," dodal Vara. V súvislosti s dohodou o brexite už zo svojich funkcií odstúpilo päť ministrov britského kabinetu.

Ohlásili termín rokovaní

Mimoriadny summit Európskej únie o brexite sa bude konať v nedeľu 25. novembra. V Bruseli to oznámil predseda Európskej rady Donald Tusk. Tusk v pondelok potvrdil, že ak sa "nič mimoriadne nestane", lídri 28 krajín Únie sa na summite v Bruseli stretnú 25. novembra o 09.30 h. Dovtedy budú mať jednotlivé členské štáty čas, aby 585-stranovú predbežnú dohodu o brexite analyzovali.

Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier však pripomenul, že cesta ku konečnému schváleniu dohody o brexite, ktorú včera schválila britská vláda, bude ešte dlhá.

Minister pre brexit odstúpil

Na svoju funkciu vo štvrtok rezignoval britský minister pre brexit Dominic Raab. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.

Ako dôvod svojho odstúpenia Raab v liste adresovanom premiérke Therese Mayovej uviedol, že opatrenia týkajúce sa Severného Írska obsiahnuté v predbežnej dohode o vystúpení Británie z EÚ by mohli predstavovať reálnu hrozbu pre územnú celistvosť Spojeného kráľovstva.

Slovensko návrh schvaľuje

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) privítalo schválenie návrhu dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ britskou vládou. Dnes o tom informoval vo štvrtok tlačový odbor MZVaEZ.

"Je to najlepší možný scenár pre obe strany, ich občanov a podnikateľský sektor s obchodnými väzbami na britských ekonomických operátorov," komentoval slovenský rezort diplomacie predbežnú dohodu. Dosiahnutá dohoda je podľa ministerstva dôkazom pragmatického prístupu a potvrdením vzájomnej dôvery a rešpektu oboch rokovacích tímov.

Ďalšie rezignácie

Zo svojej funkcie vo štvrtok odstúpila britská ministerka práce Esther McVeyová. Krátko nato sa k nej pridala aj štátna tajomníčka ministerstva pre brexit Suella Bravermanová, informovala spravodajská televízia Sky News.

McVeyová na Twitteri uviedla, že svoju rezignáciu oznámila listom premiérke Therese Mayovej. McVeyová svoje rozhodnutie opustiť Mayovej kabinet zdôvodnila tým, že predbežná dohoda o odchode Británie z EÚ, ktorú v stredu schválila väčšina ministrov britskej vlády, "nezodpovedá duchu referenda o brexite" z júna 2016.

Dohoda je v parlamente

Britská premiérka Theresa Mayová predstavila vo štvrtok poslancom parlamentu predbežnú dohodu o odchode svojej krajiny z Európskej únie. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.

Návrh dohody o brexite, zverejnený vo štvrtok, nie je "konečnou dohodou", avšak jeho zverejnenie bolo nevyhnutné, povedala Mayová. Ďalej uviedla, že proces, ktorý viedol k dosiahnutiu predbežnej dohody s EÚ o brexite, bol "pohodlný", a že Británia a EÚ sú so všetkými časťami dohody spokojní.

Mayová sa vo svojom vystúpení dotkla aj problému tvrdých hraníc medzi Írskou republikou a Severným Írskom. "Nebrať do úvahy obavy ľudí v Severnom Írsku, ktorí si neželajú tvrdé hranice - o ktorých zavedenie ma viacerí žiadali - by bolo maximálne nezodpovedné," povedala Mayová.

"Vláda musí stiahnuť túto polovičatú dohodu... Nemá podporu kabinetu, tohto parlamentu ani krajiny," reagoval na Mayovej vystúpenie šéf opozičných labouristov Jeremy Corbyn