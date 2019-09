Španielska krajne pravicová strana má plán proti migrantom: Navrhuje vybudovať múry v Afrike

MADRID - Španielska krajne pravicová strana Vox navrhla vybudovať múry okolo španielskych enkláv v severnej Afrike. Tie by mali zabrániť prílevu migrantov. Generálny tajomník strany Javier Ortega Smith vo štvrtok povedal, že múry sú potrebné, aby zastavili "lavínu" migrantov, ktorí prenikajú cez hraničné ploty, aby sa nelegálne dostali do Melilly a Ceuty - dvoch španielskych miest na marockom pobreží.

Ako píše agentúra AP, Vox si nemyslí, že by Španielsko malo požiadať Maroko aby za múry zaplatilo alebo to od neho očakávať. Opačný postoj má napríklad americký prezident Donald Trump v prípade južnej hranice USA, kde by za tamojší múr malo podľa neho zaplatiť Mexiko.

Španielske ministerstvo vnútra uviedlo, že do konca augusta tohto roku vstúpilo bez povolenia do Ceuty a Melilly 3 624 migrantov. To je o 951 osôb menej ako vlani v rovnakom období.