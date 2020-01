Krajina prijala ženu teroristu, antiimigračná strana na protest odišla z vlády: Pohár pretiekol

KODAŇ - Nórska antiimigračná Pokroková strana v pondelok oznámila, že odchádza z vládnej koalície na protest proti tomu, že Nórsko umožnilo návrat do krajiny žene, ktorá niekoľko rokov žila s teroristom z Daeš v Sýrii.

"Pohár pretiekol," vyhlásila po pondelňajšom krízovom rokovaní s premiérkou Ernou Solberg predsedníčka Pokrokovej strany Siv Jensen, ktorá bola zároveň doteraz nórskou ministerkou financií. Solberg následne oznámila, že vláda bude pokračovať ako menšinová. Najbližšie parlamentné voľby by sa v Nórsku pritom mali konať až v septembri budúceho roku.

Dvadsaťdeväťročná Nórka pakistanského pôvodu, ktorá sa stala dôvodom rozpadu nórskej vládnej koalície, je aj so svojimi dvomi deťmi v Nórsku už od víkendu. Všetkých troch ich po prílete formálne zatkli a umiestnili do nemocnice, keďže jedno z detí je vážne choré. Práve to bol dôvod, prečo nórska vláda nakoniec súhlasila s tým, že ženu a jej dve deti prijme naspäť.

Zdroj: Getty Images

Otázku ďalšieho osudu žien, ktoré vycestovali do Sýrie alebo Iraku za bojovníkmi Daeš, a ich detí, riešia mnohé krajiny a zatiaľ žiadna na ňu nenašla uspokojivú odpoveď. Na jednu stranu ide o občianky daných krajín, zároveň však platí, že sú to ženy, ktoré minimálne v minulosti prejavovali náklonnosť k islamskému terorizmu a je podozrenie, že majú takéto názory aj naďalej, hoci tvrdia, že nie.

Osud nórsko-pakistanskej ženy

Osud nórsko-pakistanskej ženy z Daeš je veľmi podobný, ako príbehy ďalších žien z mnohých predovšetkým európskych a ázijských krajín, ktoré sa rozhodli začať nový život medzi teroristami v Sýrii či Iraku. Nórka vycestovala do Sýrie v roku 2013, vzala si tam nórskeho bojovníka Daeš, ktorého neskôr zabili. Po porážke Daeš sa žena, už aj s dvoma deťmi, ocitla v sýrskom zajateckom tábore al-Hol, kde kurdské sily strážia pozostatky Daeš - väčšinou ženy a deti.

Nórsko chcelo najprv prijať len jej choré dieťa, s tým však žena nesúhlasila, a tak sa Oslo nakoniec rozhodlo, že prijme aj ju a jej druhé dieťa. "Mnohí sú presvedčení, že použila svoje dieťa ako štít na to, aby sa dostala naspäť do Nórska. V Nórsku je veľa ľudí, ktorí s tým nesúhlasia, nielen Pokroková strana," vyhlásila v pondelok, ešte pred rokovaním s premiérkou, šéfka strany Siv Jensen.