USA reagujú na VIDEO vodcu Daeš, ktorý sľubuje pomstu: Budú bojovať a všetkých potrestajú

Koalícia vedená Spojenými štátmi bude bojovať na celom svete, aby "zabezpečila trvalú porážku týchto teroristov a aby boli všetci vodcovia tejto organizácie, ktorí ešte zostali, spravodlivo potrestaní," uviedla hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Morgan Ortagusová.

Zdroj: TASR/Al-Furqan media via AP

Vodca Daeš abú Bakr Baghdádí sa prvýkrát za posledných päť rokov objavil na videozázname, ktorý v pondelok zverejnila táto džihádistická skupina. Z videa nie je jasné, kedy bolo nakrútené, Baghdádí však na ňom v hovorí v minulom čase o mesiacoch bojov o dedinu Bághúz, poslednú baštu Daeš v Sýrii, ktoré sa skončili v marci vyhlásením víťazstva Sýrskych demokratických síl (SDF) nad Daeš.

#ISIS produces a video showing Abu Bakr al-Baghdadi alive.



After Mosul 2014, It’s His first Video.



Claimed by Their Handle. pic.twitter.com/B4BziqZr7E