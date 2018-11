MIMORIADNE Zverejnili VIDEO, ktoré zachytáva incident v Kerčskom prielive

MARIUPOL - Ukrajinská tlačová agentúra UNIAN zverejnila videozáznam, ktorý zachytáva, ako loď ruskej pobrežnej stráže Don vrazila v nedeľu do ukrajinského remorkéra, keď sa spolu s inými ukrajinskými loďami presúval z prístavu Odesa cez Azovské more do prístavu Mariupol.

"Loď pobrežnej stráže Don narazila do nášho remorkéra, čoho dôsledkom bolo poškodenie jeho hlavného motora," uviedlo na svojej facbookovej stránke ukrajinské námorníctvo. Následkom nárazu malo byť taktiež poškodené oplechovanie plášťa lode a pozorovací mostík. Došlo aj k strate záchranného člnu.

Na záberoch je počuť, ako kapitán ruskej lode dáva vulgárnym spôsobom príkazy posádke. Počas navigovania lode do kolízie s plavidlom ukrajinského námorníctva kapitán povzbudzoval svojich mužov slovami: "Rýchlejšie, pohyb! Dobrá práca! Rozdrvte ich z pravoboku! Ku... narazte do nich sprava! Rozmliaždite ich!" Po náraze ruskej lode do remorkéru je následne počuť jedného z členov posádky kričať: "To bolo skvelé."

Podľa informácií agentúry UNIAN, boli zábery tohto incidentu nakrúcané posádkami lodí, ako aj veliteľstvom ukrajinského námorníctva, pričom relevantné agentúry by mali od ukrajinskej vlády dostať kompletnú správu.

Nedeľný incident v Kerčskom prielive vyvolal obavy z vypuknutia otvoreného vojenského konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. V reakcii na tieto udalosti ukrajinský parlament schválil vyhlásenie stanného práva.

Stanné právo sa nebude týkať všetkých oblastí

Ukrajinský prezident Petro Porošenko vysvetlil v pondelok zákonodarcom, že stanné právo zavedené v krajine sa bude týkať iba oblastí na hraniciach s Ruskom, Bieloruskom a moldavskou separatistickou republikou Podnestersko. Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Ukrajinský parlament po päťhodinovej búrlivej diskusii vo večernom hlasovaní drvivou väčšinou schválil prezidentov návrh na zavedenie stanného práva na 30 dní. Porošenko však ešte pred hlasovaním oznámil, že stanné právo postihne iba desať z 27 oblastí Ukrajiny. Vybrané oblasti označil za také, ktoré by sa v prípade akéhokoľvek ruského útoku potenciálne ocitli v prvej bojovej línii.

Zdroj: TASR/Mykola Lazarenko, Presidential Press Service via AP

Napätie medzi Ukrajinou a Ruskom sa vystupňovalo v nedeľu, keď Rusko strieľalo na tri ukrajinské plavidlá pri pobreží Krymského polostrova a zajalo ich spolu s posádkou. Porošenko takisto prisľúbil, že práva ukrajinských občanov budú rešpektované.

Súčasťou stanného práva je čiastočná mobilizácia a posilnenie protivzdušnej obrany Ukrajiny. Parlamentu boli predložené aj neurčito naformulované opatrenia ako "posilnenie" protiteroristických krokov a "bezpečnosť informácií".