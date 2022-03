BRATISLAVA - Etiketa a základy slušného správania nie sú ničím novým. Mal by ich ovládať každý, no povedzme si pravdu, občas nás dokážu dostať do menších či väčších rozpakov. Na druhú stranu, ich poznanie nám umožňuje cítiť sa pohodlne v každej situácii. Myslíte si, že dnešný kvíz zvládnete na plný počet? Otestujte sa a zistite, ako dobre ovládate pravidlá slušného správania.