KVÍZ Pamätáš si ešte na televíznu reláciu Milionár? Schválne, či by si vyhral balík peňazí!

BRATISLAVA - Nezabudnuteľná televízna súťaž Milionár bola obľúbeným formátom všetkých vekových kategórií. Predstav si, aké jednoduché by to bolo, keby túto súťaž vysielali dnes. Zavoláte známemu? Behom pár sekúnd vám odpoveď dokáže vygoogliť. To by sa vyhrávalo, čo? Tento kvíz nie je tým typickým kvízom, keďže ako zistíš, otázky v ňom sú skôr na zasmiatie. Sami sme nechceli uveriť, že naozaj zazneli v televízii. Každopádne si aspoň môžeš vyskúšať, či by si uspel a odišiel s balíkom peňazí.