BRATISLAVA - Aká by to bola jeseň bez kúsku chrumkavej husi. Táto lahôdka môže zavoňať aj vo vašej kuchyni. A to s poriadnou porciou dusenej červenej kapusty. Pripravte si s nami tradičnú pečenú hus a usporiadajte súkromné hody pre najbližších.