Správa o narodení Pistácie sa rýchlo rozšírila do celého sveta a aj keď je farba šteňaťa len dočasná, zelená je symbolom šťastia a pán Malloc tak jeho narodenie považuje za záblesk nádeje v tejto ťažkej dobe. Spoločnosť Wonderful pistachios nie je v reklamnej brandži žiadnym nováčikom a v minulosti spolupracovala pri propagácii svojich pistácií Wonderful pistachios aj s tými najvýznamnejšími hollywoodskymi umelcami.

„Veľmi nás teší pozornosť a radosť, ktorú toto nové zelené šteňa pomenované Pistácia (Pistachio) robí všetkým ľuďom, ktorí majú pistácie radi, a tiež nášmu skvelému tímu vo firme Wonderful pistachios,“ povedal Adam Cooper, viceprezident firmy The Wonderful Company pre marketing. „Rovnako ako pán Mallocc sa aj my domnievame, že zelená je farba nádeje a šťastie; a pretože chceme, aby sa Pistácia stala maskotom nášho tímu, radi by sme naše nadšenie z jeho narodenia vyjadrili darovaním pistácií Wonderful pistachios všetkým 3000 susedom pána Mallocciho.“

Pistácie Wonderful pistachios sa predávajú buď v škrupinke, alebo vylúpnuté (Wonderful pistachios No Shells) a sú k dispozícii v príchutiach medová (Honey Roasted) a chili (Chili Roasted).