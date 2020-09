Na Halloween nás čaká parádny úkaz na oblohe: Bude viditeľný zo všetkých kútov sveta

Termín Modrý mesiac sa používa na označenie dvoch rôznych typov mesiacov. Prvá definícia sa týka druhého z dvoch splnov v kalendárnom mesiaci, pričom posledný nastal 31. marca 2018. Druhá definícia sa používa na opísanie tretieho zo štyroch splnov v rámci jednej sezóny, pričom ďalší má nastať 22. augusta 2021.

Zdroj: SITA/AP,

Modrý mesiac, ktorý uvidíme už koncom októbra, odkazuje na prvú definíciu. Mesiac v skutočnosti nebude modrej farby, no bude sa tak javiť. Napriek tomu ide o jedinečný úkaz, pretože na to, aby ste ho videli, sú potrebné neobvyklé podmienky na oblohe. Podľa stránky EarthSky sú to napríklad prachové alebo dymové častice určitých rozmerov.

Zdroj: SITA/AP/Ariel Schalit

Webová stránka o astronómii radí ľuďom, ako sa Modrý mesiac rozhodne nemá fotiť. Neodporúča použiť modré filtre, ktoré síce upútajú pozornosť, ale nezaznamenajú Mesiac dostatočne vierohodne. Každopádne podľa všetkého má byť nadchádzajúci Modrý mesiac viditeľný zo všetkých kútov sveta. Ďalšieho Modrého mesiaca, ktorý bude viditeľný na celom svete, sa dočkáme až koncom októbra 2039.