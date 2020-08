BRATISLAVA - Najliberálnejší prístup k chudnutiu, ktorý zároveň prispieva k zlepšeniu zdravia! Takto by sa v skratke dala popísať diéta s názvom F-Faktor, ktorá vás dovedie k úspešnému úbytku kilogramov. Bez toho, že by ste hladovali, vzdali sa svojich obľúbených jedál, alebo dokonca, že by ste museli úmorne cvičiť. Ako funguje?