VIDEO Prvý dokument z cyklu Slovenský panteón bude venovaný generálovi M. R. Štefánikovi

Nový cyklus dokumentov s názvom Slovenský panteón prezentuje príbehy osobností, ktoré formovali dejiny Slovenska. V rámci 10 samostatných dokumentov sa okrem Milana Rastislava Štefánika, ktorý v minuloročnej ankete získal titul Najväčší Slovák, predstavia aj ďalšie výrazné osobnosti zo slovenskej histórie – Jánošík, Cyril a Metod, Ľudovít Štúr, Jozef Gabčík, Alexander Dubček, Andrej Hlinka, Gustáv Husák, Anton Srholec a Peter Sagan.

V rámci osláv, ktoré symbolicky ukončujú Rok Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 140. rokov od jeho narodenia sa diváci Jednotky môžu tešiť na nový dokument, ktorý v sebe spája hrané scény, moderátorský komentár Štefana Chrappu a vyjadrenia významných slovenských historikov prof. Dušana Kováča a Michala Kšiňana. Príbehovou líniou prevedie divákov hlas Dušana Jamricha. Postavu generála Štefánika stvárnil herec Juraj Hrčka, pre ktorého je M. R. Štefánik jednou z jeho najobľúbenejších historických postáv.

Zdroj: RTVS

„Odporúčam všetkým, aby si to pozreli. Možno sa dozvedia aj nejaké zaujímavosti, ktoré ešte o živote M. R. Štefánika nevedeli. Boli sme v rámci natáčania na všetkých dôležitých miestach, ktoré mali súvis s jeho životom a snažili sme sa o autentické kostýmy aj masky nielen v rámci hlavnej postavy, ale aj postáv profesora Janssena, generála Janina a ďalších. Tento dokument je tvorený naozaj poctivo,“ vyjadril sa herec.

Zdroj: RTVS

Natáčanie prebiehalo v originálnom prostredí, ktoré dotvára líniu príbehu. Filmári zavítali do rodného domu M. R. Štefánika, do obce Košariská, na Mohylu M. R. Štefánika, Primaciálneho paláca v Bratislave, do kaštieľa a priľahlého lesa v Oponiciach, kaviarne Štefánka, hvezdárne v Hurbanove, na letisko M. R. Štefánika v Bratislave a ilúziu brazílskeho pralesa skvelo dotvoril priestor skleníkov v Botanickej záhrade v Bratislave.

Zdroj: RTVS

Na ďalšie dokumenty z cyklu Slovenský panteón sa diváci RTVS môžu tešiť v rámci jesennej programovej štruktúry.