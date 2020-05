VIDEO Rodičom pred 32 rokmi uniesli syna: Konečne ho našli, vďaka super technológii!

S-ČCHUAN - Šesťdesiatročná žena z Číny sa so synom zišla 32 rokov po tom, čo bol ako batoľa unesený. Za všetko vďačí technológii rozpoznávania tváre. So svojím synom sa stretla na Deň matiek, ktorý opísala ako svoj najlepší deň v živote.

Keď sa 17. októbra 1988 Mao Yin, prezývaný Jia Jia, vracal spolu s otcom zo škôlky, uniesli ho. Vtedy dvojročný Mao bol smädný, preto sa zastavili vziať niečo na pitie. Jeho otec Mao Zhenjing sa na chvíľu odvrátil, a práve vtedy chlapček zmizol. Matka Li Jingzhi svojho syna neúnavne hľadala celé tri desaťročia. Podľa denníka South China Morning Post rodina vystopovala tristo detí, ktoré mohli byť strateným chlapcom, no ani jedno ním v skutočnosti nebolo. Li sa dokonca pridala do dobrovoľníckej organizácie Baby Come Home, kde zhromažďovala informácie o unesených deťoch. Vďaka tejto práci sa jej podarilo vrátiť 29 detí ich rodičom.

Nedávno dostali policajti tip o mužovi z provincie S‘-čchuan v juhozápadnej Číne. Údajne si pred mnohými rokmi v prepočte za 770 eur adoptoval dieťa od obchodníka s ľuďmi. Polícia vystopovala adoptovaného muža, ktorý má dnes 34 rokov. Premenoval sa na Gu Ningninga. Jeho pravú identitu odhalili vďaka starým fotografiám a technológii rozpoznávania tváre.

Aj DNA test nakoniec potvrdil, že Ningninga je dávno strateným synom Maa a Li. Ich prvé stretnutie po rokoch bolo mimoriadne dojímavé. "Už sa od neho viac neodlúčim," povedala Jingzhi pre televíziu CCTV. Mao, ktorý je v súčasnosti podnikateľ, chce teraz tráviť čas so svojimi biologickými rodičmi.