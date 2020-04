Muž (44) dostal mŕtvicu, takéto mal príznaky: Upadol do syndrómu uzamknutia, potom sa stal zázrak

BALLABEG - Za hotový zázrak môžeme označiť príbeh 44-ročného Angličana Shauna Wilda, ktorý prekonal pred piatimi rokmi mŕtvicu a upadol do tzv. syndrómu uzamknutia. Po niekoľkých týždňoch sa z neho ale prebral a zotavil. Niečo podobné sa totiž doteraz podarilo iba pätnástim ľuďom na svete.

Shaun Wilde bol pred piatimi rokmi vystavený ťažkej skúške, keď ho zdravého a vitálneho zasiahla mŕtvica. "Cítil som iba nevoľnosť. Tak som sa rozhodol, že sa pôjdem prejsť a vyvetrám si hlavu. Toto mi vždy pomáhalo. Prišiel som až k mojej mame a zapol som si futbal. Zrazu sa mi veľmi priťažilo. Stihol som si ešte zavolať sanitku," spomína si na okamihy z augusta 2015.

Zdroj: profimedia.sk

S odstupom času hovorí, že o mŕtvici počul už veľakrát, ale nikdy si nepripúšťal, že by ju mohol utrpieť práve on. Keď sa Shaun prebral, nedokázal rozprávať, jesť ani piť. "Bol som ako uväznený vo vlastnom tele. Všetko som vnímal, ale nemohol som reagovať. V takomto stave som bol tri mesiace. Dokázal som komunikovať iba pohybom viečok," hovorí na margo "locked in syndrome", čiže syndrómu uzamknutia, ktorý postihuje približne jedno percento obetí mozgovej príhody.

Väčšina takto postihnutých pacientov zomrie do štyroch mesiacov. Našťastie to nebol Shaunov prípad. V decembri 2015 bol prevezený do špecializovanej neurologickej nemocnice v Liverpoole. Tam podstupoval rehabilitáciu, fyzioterapiu a lekcie s logopédom. Pomaly si začal spájať slová, potom vety, vďaka čomu dokázal rozprávať stále rýchlejšie.

Zdroj: profimedia.sk ​

Keď Wilde ešte ležal v nemocnici na škótskom ostrove Isle of Man, mama ho navštevovala každý deň. To mu veľmi pomohlo pri zotavovaní. Muža prepustili v júni 2016, z nemocnice vyšiel po vlastných nohách. Už od októbra toho istého roka začal pracovať na polovičný úväzok ako účtovník. Do telocvične v súčasnosti chodí trikrát týždenne, cvičí aj doma a podrobuje sa akupunktúre.

Uvedomuje si, že sa musí o seba veľmi starať, aby si užíval ťažko vydreté zdravie čo najdlhšie. Pri chôdzi ešte stále potrebuje paličku a občas sa veľmi zadýcha, no inak je v poriadku. "Neberte zdravie ako samozrejmosť. Je zázrak, že rozprávate, sami sa najete a chodíte. Až keby ste o to všetko prišli ako ja, tak by ste si uvedomili, čo má v živote skutočnú cenu," odkazuje Shaun všetkým.