Matka napísala svojmu synovi homosexuálovi srdcervúci LIST: Bude sa vám chcieť pri ňom plakať

SYDNEY - Marie Abboudová sa podelila s listom, v ktorom sa svojmu najmladšiemu synovi ospravedlňuje za reakciu, keď sa dozvedela, že je gej. Mamička zo Sydney mu vyznala nehynúcu materskú lásku a dodala, že je naňho hrdá. Patrick to so svojou orientáciou nemá jednoduché. Vyrastal v prísnej arabskej domácnosti.

Marie sa na internete podelila so srdcervúcim listom, ktorý napísala svojmu najmladšiemu synovi. List mal byť ospravedlnením na nevhodnú reakciu po tom, čo sa dozvedela, že Patrick, ktorý pracuje ako televízny moderátor a novinár, je gej. "Keď si za mnou prišiel a povedal, že si gej, dostala som hysterický záchvat. Nechápala som to, myslela som si, že ty sám si si zvolil byť takým," uviedla Abboudová v liste. Nikto ju o inej sexuálnej orientácii vraj neučil. Ľudia v jej arabskej komunite to považovali za hanbu a ich spoločnosť to odmietala akceptovať. Marie ale teraz voči synovi prejavila pravú a nefalšovanú lásku. Jej slová skutočne dojímajú:

"Môj miláčik Pat. Už nie si dieťa, si nádherný dospelý muž (ale ako najmladší v našej rodine budeš vždy naším dieťaťom). Keď si za mnou prišiel a povedal, že si gej, dostala som hysterický záchvat. Nechápala som to, myslela som si, že ty sám si si zvolil byť takým. Nebola som v tom vzdelaná, ľudia v komunite vždy hovorili, že je to hanba a naša spoločnosť to neakceptovala.

Vo svojom vnútri som s tým bojovala veľmi dlho, ale budem o tom hľadať informácie, učiť sa a hovoriť s profesionálmi, až kým neporozumiem tomu, že gejovia si nevybrali svoju sexuálnu orientáciu. Sú to nádherné božské stvorenia a nemali by byť diskriminovaní. Po stretnutí s tvojím partnerom a niekoľkými tvojimi homosexuálnymi kamarátmi som zistila, že ich mám rada, pretože sa o iných starajú viac ako ktokoľvek iný. Ste ako rodina a to v našej kultúre znamená všetko.

Vláda musí prestať s diskrimináciou. Všetci sme si rovní a všetci si zaslúžime rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu na to, čo sa okolo nás deje. Budem bojovať za to, aby sa k tebe, tvojmu nádhernému partnerovi a vašim úžasným priateľom pristupovalo s rešpektom a dôstojnosťou, ktorú si všetci zaslúžite.

Som na teba taká hrdá, všetci sme. Sme hrdí na to, že si si prerazil vlastnú cestu, nezabudol na sebaúctu a súcit k ostatným. Staráš sa o toľkých ľudí. Všetko, čo robíš, je plné súcitu, zlepšuješ ľuďom okolo seba životy. Som tiež hrdá na to, čo všetko si dosiahol. Žiariš, nech robíš čokoľvek. Synak, vždy budem mať svoju myseľ a srdce otvorené všetkým právam, ktoré si ako ľudská bytosť zaslúžiš. Dúfam, že budeme aj naďalej spolupracovať na zachovaní mieru a spravodlivosti vo svete.

Vždy ťa podporím, kedykoľvek budeš potrebovať moju pomoc a vždy podporím aj LGBT komunitu. Láska je najmocnejšia zo všetkých a bez ohľadu na to, čo sa stane a čo ti kto povie, veľmi ťa ľúbim. Láska je náš vodca. Buď silný, hlavu maj vysoko a usmievaj sa. S láskou mama."

Patrickovi sa to čítalo len veľmi ťažko. Vyrastal v prísnej arabskej domácnosti na západnom predmestí Sydney a celé roky ani netušil, že vôbec môže byť gejom. Homosexualita bola v rodnej krajine jeho rodičov stále nezákonná. Jeho matka je Libanončanka a otec Palestínčan. Preto nie je prekvapením, že svoju sexuálnu orientáciu dlhé roky popieral.

"Bol to pocit, akoby som bol na hranici života a smrti. V mojej kultúre je rodina všetko a bez mojej rodiny som vo vnútri mŕtvy. V tom čase to bola voľba medzi mnou a mojou rodinou," vysvetlil mladík. Dlhé roky mal priateľku, v skutočnosti si ale uvedomoval, že nie všetko je správne. S pravdou vyšiel von až po tragickej smrti svojho brata, s ktorým si boli veľmi blízki. Bývalú priateľku miloval z celého srdca, ale pod ťarchou udalostí už nedokázal ďalej klamať. "Od okamihu, kedy to zistili moji rodičia, sa môj život stal neskutočne izolujúcim. Keď som vošiel do miestnosti, otec z nej vyšiel," spomína si Patrick. Ani jeho mama sa s tým nevedela vyrovnať. Odišiel preto do zahraničia.

Po čase sa ale vrátil späť do Austrálie a dáva dokopy svoje rodinné vzťahy. Rodičia už jeho sexuálnu orientáciu akceptujú a dobre vychádzajú so synovým novým partnerom a podporujú ho vo všetkých LGBTQ+ aktivitách. Spoločne s mamou sa zhodli na tom, že láska je skutočným vodcom každej ľudskej bytosti, nezávisiac na sexuálnej orientácii.