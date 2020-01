Nemecký multimilionár prišiel s brutálnou ponukou: Slováci, týka sa aj vás!

Ak ste milý človek, tak máte šancu uspieť a stať sa jedným z desiatich ľudí, ktorí sa dostanú na ranč Karla Reipena. Tento Nemec si svoje krásne hniezdočko na Novom Zélande zaobstaral ešte v roku 2000 po tom, ako zbohatol predajom plechovkovej ľadovej kávy. Stavebné práce na ranči v hodnote 5,6 milióna dolárov trvali celé desaťročie. Vďaka nim sa teraz jeho majiteľ môže kochať pôsobivým výhľadom na Tasmánske more.

Zdroj: Getty Images

Vo svojom inzeráte zverejnenom v New Zealand Herald Reipen uvádza, že by na farme s rozlohou viac ako 220 hektárov na západnom pobreží Severného ostrova veľmi rád privítal desiatich milých ľudí, ktorí môžu bývať vo dvojici v domčekoch. Ranč "Awakino Estate" s vínnymi pivnicami môžu tiež využiť na spoločenské stretnutia alebo oslavy s priateľmi. K dispozícii sú aj stajne s možnosťou ustajnenia vlastných tátošov.

Zdroj: Getty Images

Karl má skúsenosti z medzinárodného podnikania a ako chlapec rád pracoval na farmách v Nemecku. Pozýva preto dospelých vo veku do 70 rokov, aby žili na farme, ktorú vybudoval on sám. "Môžete si vychutnávať turistiku, rybolov, nakupovanie, jazdiť na kajaku, pozorovať vtákov, plávať alebo sa iba kochať pohľadom na okolitú prírodu. Ak chcete žiť so skupinou zaujímavých ľudí, môže byť práve toto miesto pre váš nový život," láka senior potenciálnych nových obyvateľov svojej nehnuteľnosti. Ľudia zareagovali okamžite; do týchto chvíľ prejavili záujem napríklad Taliani, Albánci, Filipínci, Ukrajinci či Keňania.