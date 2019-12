Skvelá správa z Levoče: Kostol sv. Jakuba je po rokoch rekonštrukcie bez lešenia

„Suma nezodpovedá tomu, čo by to reálne stálo, ak by sa rekonštrukcia mala robiť teraz. Nielen, že sme prepočítavali slovenské koruny na eurá, hodnota tejto pamiatky je ďaleko vyššia ako suma vynaložená na jej rekonštrukciu,“ skonštatoval primátor Levoče Miroslav Vilkovský.

Počas týchto rokov sa zrealizovala komplexná rekonštrukcia vonkajšej fasády, veže, nároží a balustrád, vnútri rekonštrukcia malieb, knižnice, presbytéria, vitráží i hlavného oltára. Ten je najvyšším dreveným gotickým oltárom na svete a jeho autorom je Majster Pavol z Levoče. Zdroje na obnovu chrámu získali v Levoči z rôznych zdrojov, od viacerých ministerstiev, vlády, nemeckej nadácie Messerschmitt, ale aj z milodarov či vstupného a ďalších externých zdrojov.

Dekan levočskej farnosti František Dluhoš upozornil, že práce v interiéri kostola sa začali ešte v 90. rokoch minulého storočia. „V zime, keď padal sneh, tak sa cez poškodené vitráže sypal kňazom i miništrantom za krk," spomína dekan na obdobie pred rekonštrukciou. Kostol ešte podľa neho čakajú elektrifikácia, obnova podlahy, lavíc, či vyčistenie baziliky a je potrebné tiež dokončiť oratórium a pokračovať budú aj práce na ďalších oltároch. „Ľudia, ktorí sem prídu raz za čas, vidia obrovský pokrok. Aj my vnímame zmeny, hoci sa na kostol pozeráme dennodenne,“ dodal dekan, ktorý v Levoči slúži už 36 rokov.

Vedúca Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči Eva Spaleková zaradila historickú radnicu, Baziliku Sv. Jakuba a Kupecký dom v Levoči medzi klenoty a základné prvky tamojšieho námestia. „Námestie má ideálny pomer strán 1:3, samotný kostol je jednou z najvzácnejších stredovekých stavieb. Postavený je uprostred námestia a s jeho výstavbou sa počítalo už pri architektonickej tvorbe námestia. Chrám bol postavený v rokoch 1330 až 1392, najstaršou prístavbou k pôvodnému kostolu je Kaplnka sv. Juraja na severnej strane. V roku 1475 bola pristavená južná a severná predsieň, po roku 1519 nad kaplnkou a nad severnou predsieňou dostavali tzv. henkelovu knižnicu a najmladšími prístavbami z 19. storočia sú neogotická veža a dve postranné kaplnky,“ priblížila históriu výstavby chrámu Spaleková. Zároveň upozornila, že spolu s kostolom v Bardejove vedie levočská bazilika v počte gotických oltárov v strednej Európe.