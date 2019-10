Mužovi prišiel balík z eBay: Našiel v ňom srdcervúci odkaz na FOTO, navždy mu zmenil život

Otec dvoch detí priblížil svoje rozhodnutie darovať obličku. Všetko sa začalo ešte v roku 2013, keď si jeho partnerka cez eBay objednala tričko. Tovar zabalený v papieri s ručne maľovanými karikatúrami síce dorazil v poriadku a nepoškodený, ale bolo v ňom aj čosi navyše. Ručne napísaný odkaz. "Nejaká žena v ňom opísala svoju neutešenú situáciu, pretože jej chorý manžel potreboval obličku. A keďže ich možnosti boli obmedzené, predajom osobných vecí získavala peniaze a zároveň hľadala dobrovoľného darcu. Všetky veci, ktoré predávala, balila do veselého papiera, aby sa jej deti aspoň trochu zabavili," vraví Ray.

Priznal, že nad všetkým síce chvíľu rozmýšľal, ale neskôr ho pohltilo tempo bežného života a nechal to tak. Zhruba po dvoch rokoch stál jedného dňa v dopravnej zápche a čakanie si chcel skrátiť hudbou. Omylom však preladil na nejakú stanicu. Práve tam prebiehal rozhovor s dobrovoľnými darcami obličiek a Duffy s odstupom času pochopil, že to asi nebola náhoda. "Akoby ma to všetko prenasledovalo a znovu mi to pripomenulo ten odkaz."

Rozhlasová relácia ho nabudila natoľko, že sa začal viac zaujímať o túto tému a nakoniec sa zaregistroval do zoznamu dobrovoľných darcov. Po ročnom maratóne testov a vyšetrení si nakoniec v marci 2017 ľahol na operačný stôl v nemocnici Royal Infirmary v Edinburghu, aby daroval jeden zo svojich orgánov niekomu, komu to zachráni život. Ray ostatným odkazuje, že darovanie obličky neuberá na kvalite živote darcu. Práve naopak; môže ho obohatiť a naplniť skvelým pocitom, že niekomu pomohol.