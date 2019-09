Šetríte, a stále nič nemáte? Zmeňte spôsob sporenia a desiatky eur navyše sú zaručené

Ak ste sa rozhodli sporiť, musíte sa najskôr pozrieť či už na svoj osobný, alebo rodinný rozpočet - hlavne na to, aké sú vaše príjmy a výdavky vrátane pôžičiek a hypoték. Ďalej si musíte pravdivo odpovedať na otázku, na čo najviac míňate peniaze. "Mesačne by som mohla ušetriť tak 30 eur. Zdá sa mi to tak málo, že to ani nemá zmysel," priznáva Lucia. Opak je však pravdou - za rok by mohla mať 360 eur. Pamätajte, šetriť môže úplne každý. S našimi radami to určite dokážete aj vy!

Dajte si cieľ sporenia

Chcete sporiť, ale nejde vám to? Skúste si dať konkrétny cieľ a sumu, ktorú potrebujete a chcete našetriť. Či už túžite po lepšom aute, dovolenke, darčeku pre partnera alebo hocičom inom, v prvom rade musíte mať motiváciu. „To je podľa mňa základ. Aj ja som si povedal, že idem šetriť, ale dlho mi to nevydržalo. Potom som si začal odkladať peniaze na nový plazmový televízor. Zrazu to ide oveľa ľahšie," potvrdil Michal.

Náš tip: Začať sporiť na konkrétne ciele je dnes veľmi jednoduché aj vďaka moderným vychytávkam. Stiahnite si appku 365.bank, v ktorej si môžete založiť až 50 možných sporiacich podúčtov. K nim si priradíte vlastný obrázok a tak vidíte, na čo a koľko si mesačne sporíte, akú sumu máte dosiahnuť a kedy.

Na úspory "zabudnite"

„Často mám so sporením problémy. Snažím sa vždy odkladať si sto eur mesačne, ale nie vždy sa mi to podarí. Raz som šetrná až príliš, a potom doslova vyhodím peniaze za nezmysly," priznala Petra. Základným pravidlom každého sporenia je však nesiahať na úspory, ak to nie je nevyhnutné. Ako na to?

Náš tip: Využite možnosť moderných bánk na skrytie sporenia. Peniaze stále máte, len ich neuvidíte a menej vás bude lákať ich míňanie.

Spravte z malých veľké

Porekadlo "babka k babce, budú kapce" stále platí. Ak neviete sporiť vo veľkom, začnite v malom a nenápadne. „Už som si myslel, že budem žiť len od výplaty k výplate. Lenže teraz v potravinách a kdekoľvek sa to dá, platím výhradne kartou. Ak je suma napríklad 14 eur, pri zaokrúhľovaní na desiatky mi banka stiahne 20 eur, pričom 6 eur mi pošle na sporenie. Šetrím si tak v podstate pri každej platbe," povedal Adam.

Náš tip: Kedysi sme hádzali "drobáky" do pokladničky fyzicky, dnes to za nás môže robiť aj banka. Syslenie v 365.bank ponúka hneď dve možnosti - alebo si vyberiete bezcentový účet, alebo si zaokrúhlite platby napríklad na 5 či 10 eur. Rozdiel v oboch prípadoch putuje na Syslenie s úrokom až 3,65%.

Ušetrite, na čom sa dá

Jedna káva denne môže byť aj 50 eur za mesiac, bicyklovaním zas ušetríte nielen za benzín, ale aj prípadné vstupy do fitka. Určite sa oplatí preveriť aj pravidelné mesačné platby a zistiť, kde by sa dalo usporiť. A príklad nájdete možno aj vo svojej banke. „Za účet v banke platím mesačne 7 eur. Vždy som si hovorila, že to nie je až taká strašná suma a raz za mesiac ma to nezabije. Lenže potom som si uvedomila, že ročne ma to stojí až 84 eur. A za to už môžeme ísť niekde s manželom na pekný výlet," dodala Alžbeta.

Náš tip: Vyberajte si banky, ktoré ponúkajú účet zadarmo bez akýchkoľvek zložitých podmienok. Medzi ne patrí aj 365.bank - navyše nemusíte nikde chodiť a vybavíte si ho rovno z mobilu. A čo je hlavné, ušetríte ďalšie peniaze.

Sporte si na čokoľvek už dnes

Odkladať sporenie na neskôr je jednou z najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťame v oblasti financií. Ideálny čas začať sporiť už bol, a druhý najlepší čas začať je hneď teraz. Vďaka šikovným a moderným bankovým aplikáciám nemusíte už ani chodiť do banky, stačí vám váš mobil, s ktorým to zvládnete okamžite a na pár klikov. Začať môžete napríklad s automatickým sporením Syslenie od 365.bank, pri ktorom bude za vás vaše peniaze odkladať banka. A to navyše s úrokom 3,65%. Keď už budete takto pekne „sysliť“, môžete pokračovať ďalej, a to sporením na konkrétny účel. V 365.bank si takýchto sporení môžete bezplatne založiť až 50. V rámci toho máte navyše možnosť kedykoľvek si na svoje sporenie vkladať, ale aj vyberať, respektíve posielať na bežný účet.

Advertoriál pripravený v spolupráci s 365.bank