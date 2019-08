FOTO David prekonal šialený rekord: Jeho súčasťou bolo aj Slovensko a Bratislava!

BUDAPEŠŤ - David Kovari z Maďarska študoval na univerzite, keď si uvedomil jednu dôležitú vec. Celý život študoval alebo pracoval a nikdy nerobil to, čo ho robilo šťastným. Preto sa pokúsil pokoriť Guinessov rekord a za deň precestovať čo najviac krajín na bicykli. Čo myslíte, podarilo sa mu to?

David pochopil, že v živote je najdôležitejšie plniť si sny. Rozhodol sa preto prekonať rekord z Guinessovej knihy rekordov. Jeho úlohou bolo v priebehu 24 hodín navštíviť čo najviac štátov na bicykli. Po týždňoch dôkladnej prípravy a skúmaní ciest prostredníctvom Google Street View si vypracoval optimálnu trasu.

"Na plánovanie cesty som použil tri rôzne platformy. Cesty sú rozdelené do troch kategórií podľa kvality na dokonalé, prijateľné a neprejazdné. Mojím plánom bolo držať sa dokonalých ciest, čo najviac sa vyhýbať hlavným ťahom a udržiavať nadmorskú výšku na minime," prezradil mladík. Na cestu si pribalil malú tašku s náradím, kamerou, energetickými nápojmi a nejakým jedlom.

Zdroj: guinnessworldrecords.com

Svoju celodennú cyklotúru odštartoval v Poľsku. Odtiaľ pokračoval južnou cestou do Česka, Slovenska, Rakúska, Maďarska, Slovinska a končil v Chorvátsku. Dohromady teda prebicykloval sedem štátov, pričom prešiel viac ako 500 kilometrov. Ďalšou najbližšou krajinou bola Bosna a Hercegovina, vzdialená 228 kilometrov, tú už by navštíviť ale pravdepodobne nestihol.

Zdroj: guinnessworldrecords.com

Prvú väčšiu prestávku si David dožičil práve v Bratislave, keď mu do zdolania výzvy zostávalo ešte približne desať hodín. Jeho najobľúbenejšou krajinou, ktorú precestoval na bicykli v rámci rekordu, je neprekvapivo jeho rodné Maďarsko. Bolo prvou krajinou, do ktorej vstúpil po východe slnka. "Bol to čarovný moment. Akonáhle som prekročil hranice, vedel som, že som doma," spomína.

Zdroj: guinnessworldrecords.com

Počiatky tohto rekordu siahajú do roku 2013, kedy Glen Burmeister z Veľkej Británie prebicykloval cez východnú Európu, počínajúc Českou a Slovenskou republikou, Rakúskom a Maďarskom. O niekoľko rokov neskôr sa o prekonanie tohto rekordu pokúsil Burmeisterov krajan Karsten Koehler, ktorý v priebehu dňa precestoval západnú a strednú Európu. Nemec Michael Moll v roku 2016 vypočítal, že najlepšie je začať svoju trasu v Taliansku, prejsť Švajčiarskom, Lichtenštajnskom, Rakúskom, Nemeckom a napokon Francúzskom.