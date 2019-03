Neuveriteľný príbeh tiketu v lotérii: Majiteľ ho stratil, k výhre sa dostal vďaka TOMUTO

NEW JERSEY - Muž z amerického New Jersey pátra po osobe, ktorá nevedomky zmenila jeho život a umožnila mu vyhrať jackpot v americkej lotérii Mega Millions. Mike Weirsky stratil svoj tiket z lotérie krátko po tom, ako si ho kúpil. Vďaka dobrému skutku neznámej osoby je však teraz nedávno rozvedený a nezamestnaný Mike hrdým víťazom jackpotu vo výške 273 miliónov amerických dolárov (v prepočte približne 242 miliónov eur).

Mikea vyrušil telefón, tiket nechal v obchode a odišiel domov, kde zistil, že mu chýba. Stratený tiket sa vydal zúfalý Mike hľadať až na druhý deň, keď sa išiel spýtať do obchodu, či jeho tiket náhodou niekto nenašiel. Na jeho prekvapenie sa tak stalo a obchod mu po kontrole tiket vrátil. Mike si neuvedomil, že vyhral jackpot, zistil to až po dvoch dňoch, keď si skontroloval, že jeho čísla sú tie víťazné. Druhý raz tak utekal do obchodu.

"Hľadám toho človeka, ktorý tiket vrátil. Chcel by som mu poďakovať," uviedol 54-ročný Mike. "Niečo mu darujem, nebudem však o tom informovať," dodal. Z výhry si Mike plánuje kúpiť novú dodávku, nové auto pre svoju matku a chce tiež zrekonštruovať jej dom.