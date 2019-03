Prihlásil sa výherca gigantického jackpotu: Vyhral 1,5 miliardy, urobil tieto dve múdre veci

Od 23. októbra 2018 sa čakalo na výhercu gigantického jackpotu vo výške 1,5 miliardy dolárov (1,3 miliardy eur). Ten sa prihlásil len pred pár dňami. Vie sa o ňom len to, že v jeho prípade išlo v podstate o šťastnú náhodu, pretože víťazný žreb v skutočnosti nekupoval on sám, ale nejaký človek, ktorého o to poprosil pred obchodom. O výhercovi môžeme v súčasnosti povedať aspoň to, že si zvolil dve dobré stratégie v súvislosti s vyplatením svojej výhry.

1. Chce zostať v anonymite

Podľa legislatívy platnej v štáte Južná Karolína môže výherca akejkoľvek lotérie zostať chránený anonymitou, ak si to želá. Stotožňuje sa s tým aj Jason Kurland, ktorý je známy ako "lotériový právnik". Podľa neho je to jediný spôsob, ako sa vyhnúť nekonečným požiadavkám o peniaze zo strany okolia. "Takéto čiastky ničia vzťahy, ľudia sa menia a nároky okolia zvyčajne narastajú," myslí.

Zdroj: Getty Images

2. Výhru si nechá vyplatiť naraz

Majiteľ šťastnej výhry mal možnosť vybrať si celú sumu jednorazovo, alebo mohol požiadať o vyplácanie po čiastkach po dobu tridsiatich rokov. Výherca sa údajne rozhodol pre prvú možnosť, na svoje konto si tak pripísal 877 784 124 dolárov, čiže viac ako polovicu z celkovej sumy. Je to tak určite pre neho lepšie. Možno je to už starší človek, ktorý nemusí prežiť ďalších tridsať rokov. V každom prípade ide aj tak o závratnú sumu, ktorá určite dokáže uspokojiť aj tie najnáročnejšie požiadavky. Je to zároveň doteraz najväčšia jednorazová suma, aká bola kedy vyplatená v histórii Spojených štátov. Mimochodom, z výhry sa teší aj štát Južná Karolína, pretože na dani z príjmu získa 61 miliónov dolárov.