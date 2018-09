Láska, ktorá hory prenáša: Tohto muža (98) nezastaví nič, aby navštívil chorú manželku

Veterán z kórejskej vojny Luther Younger podniká každý deň rovnakú cestu do nemocnice Strong Memorial v Rochesteri, aby sa stretol so svoju manželkou Waverlee, s ktorou sú už spolu desiatky rokov.

Zdroj: GoFundMe

Jeho žena je paralyzovaná po tom, čo jej v roku 2009 diagnostikovali rakovinu mozgu a už viac ako dva týždne leží v nemocnici, kde ju pravidelne navštevuje jej manžel a trávi čas pri jej lôžku. "Bez mojej ženy nie som ničím," uviedol Luther pre Spectrum News Rochester.

Ich dcéra Lutheta pre portál Yahoo uviedla, že obaja rodiča žijú s ňou po tom, čo si ich k sebe presťahovala z ich domu. Spolu so súrodencami sa im snažia pomáhať, ale posťažovala sa, že jej otec je veľmi netrpezlivý. Aj keď by ho mohla odviezť, jemu sa jednoducho nechce čakať a najradšej vyrazí vždy po svojich.

Luther pripustil, že by mu odvoz cestu uľahčil, ale dodal, že mu chôdza pomáha vyčistiť si hlavu a navyše počas cesty občas skúsi aj jogging alebo sa zastaví, aby urobil zopár kľukov. "Ľudia mi hovoria, že už mám svoj vek - dobre, okej. Žiarlia, lebo nepijem, nefajčím, pretože to nie je správne," dodal Luther, ktorý sa ani napriek 98 rokom nevzdáva a popasoval sa so životom, ako najlepšie vedel. Jeho príklad vháňa slzy do očí.