Historický Prezidentský vlak začal turné po Slovensku

Ako pre novinárov povedal riaditeľ Železničného múzea SR Michal Tunega, tento vlak sa skladá z vozidiel, ktoré sa už bežne na sieti nevyskytujú:Súpravu vedie zrekonštruovaný parný rušeň zvaný Zelený Anton, ktorého obnova stála približne 50.000 eur. V Prezidentskom vlaku je tiež zriadená expozícia venovaná cestám vtedajších prezidentov po bývalom Československu.

Zdroj: Martin Bublavý

Ako uviedol riaditeľ Národního technického muzea v Prahe Karel Ksandr, je zaujímavé sledovať architektúru interiérov, ktorá sa nesie v bruselskom štýle, ale aj v duchu viedenskej secesie či prvorepublikového novobaroku. Ďalším zo zaujímavých vozňov je podľa jeho slov salónny voz z roku 1968, ktorý bol vyrobený pre Svobodu. "Tento vozeň však ako prvý použil Alexander Dubček na prelome júla a augusta v roku 1968, keď navštívil Čiernu nad Tisou, kde sa konalo potupné rokovanie československej delegácie s delegáciou Sovietskej zväzu, s Leonidom Iľjičom Brežnevom. V tomto voze dokonca Dubček prespával," spresnil Ksandr.

Zdroj: Martin Bublavý

Dodal tiež, že v októbri 1968 sa tento vozeň objavil na prvom nástupišti Hlavnej železničnej stanice v Bratislave: "Z tohto vozu vystúpili traja páni, a to Ludvík Svoboda ako vtedajší československý prezident, predseda Národného zhromaždenia Jozef Smrkovský a Alexander Dubček, vtedy ešte generálny tajomník ÚV KSČ. Týmto salónnym vozňom prišli vyhlásiť federáciu." Ako doplnil, z historickým fotografií vyplýva, že ich na peróne vítal nástupca Svobodu Husák.

Zdroj: Martin Bublavý

Verejnosti bude Prezidentský vlak sprístupnený v Múzeu dopravy v Bratislave v utorok do 17.00 h a v stredu (4.7.) medzi 10. a 19.00 h. Vlak následne zavíta do Nitry, Zvolena, Lučenca, Žiliny, Košíc a ešte absolvuje cestu po moravských a českých mestách, ktorú ukončí 2. septembra v Prahe. Do 14. júla zostáva pre návštevníkov v Bratislave k dispozícii salónny vozeň Františka Ferdinanda d'Este.

Projekt organizuje Národní technické muzeum Praha v spolupráci s Českými dráhami, Železnicami Slovenskej republiky a občianskym združením Spolok Výhrevne Vrútky a jeho realizátori očakávajú, že Prezidentský vlak si pozrú desaťtisíce ľudí.