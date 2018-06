Slovenský unikát v kúpeľnej obci: Po omši rovno na pivo, výčap priamo z okna kostola

Za pivným zážitkom nemusíte chodiť ďaleko. Ak si tento zlatistý mok chcete vychutnať na netradičnom mieste, stačí ak navštívite kostol v Sklených tepliciacg. Miestny farár tam totiž nechal zriadiť výčap, kde si môžete načapovať pivo a nealko priamo z okna kostola.

"Hlad je mrcha brat, ale smäd ešte horší," povedal pre TVnoviny.sk miestny farár Vít Tužinský. Inšpiroval sa vraj zvykmi prvých kresťanov, ktorí sa po omši nepobrali rovno domov, ale zotrvali v partii.

"Boli to hody lásky, no a niečo si aj vypili," vysvetlil farár. Farnosť stojí pollitra piva 22 centov a presne toľko si aj pýtajú. Peniaze sa dávajú do voľne položeného hrnčeka. Vandali a zlodeji tu vraj ešte neúradovali. Výčap je otvorený 24 hodín denne.