Keď sa porovná prepis s nahrávkou, potom to treba porovnať s originálom, tvrdí riaditeľ SIS

BRATISLAVA - Nahrávka, ktorú dostali v stredu viaceré médiá ku kauze Gorila, sa musí začať overovať, aby bola v komparácií s prepisom. Povedal to novinárom po dnešnom rokovaní parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS riaditeľ Slovenskej informačnej služby Anton Šafárik.

„Ak sa dá prepis dokopy so zvukovou nahrávkou, tak sa to musí celé porovnať s originálom," povedal s tým, že celý materiál, ktorý tvoril súčasť originálu, je však už niekoľko rokov skartovaný. Na otázku, či nahrávku SIS preveruje Šafárik odpovedal, že SIS sa zaoberá všetkým, čo treba, aby hájila záujmy Slovenskej republiky.

Ak nebudú podľa Šafárika sedieť čo i len tri percentá, nahrávka nie je hodnoverná. Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik v stredu povedal, že to, či je zverejnená nahrávka naozaj nahrávka Gorily, môže povedať len SIS. „Hovorí sa, že tajná služba môže všetko. Keď to pán špeciálny prokurátor Kováčik povedal, asi vychádzal zo skutočnosti, že SIS vlastne bola tá, ktorá zabezpečila nahrávanie z objektu na Vazovovej. SIS vlastne Gorilu zabezpečila, aby sa vyšetrovala," uviedol Šafárik. Na to, či je nahrávka autentická, treba podľa Šafárika počkať na dokončenie vyšetrovania.

Spisy Gorila zahŕňajú písomné záznamy z odpočúvania konšpiračného bytu na Vazovovej ulici v Bratislave v rokoch 2005 až 2006 a jeho obsah tvorili prepisy rozhovorov medzi viacerými politikmi a osobami z finančných skupín. Na internete sa objavili v závere roka 2011 a výrazne ovplyvnili predvolebnú kampaň pred parlamentnými voľbami v marci 2012. Vtedajší minister vnútra Daniel Lipšic potvrdil, že Slovenská informačná služba akciu Gorila naozaj uskutočnila a od roku 2012 kauzu vyšetruje špeciálny tím. Skupina Penta, ktorej spolumajiteľ Haščák sa v spise spomína, tvrdí, že štát nepoškodila. Nahrávku sprístupnenú médiám označila za nezákonný materiál. Podľa spisov byt navštívili viacerí politici z čias druhej Dzurindovej vlády, ale aj predseda Smeru-SD Fico.

Viacerým médiám v stredu anonym zaslal email s linkom na zvukovú nahrávku, ktorá má takmer 39 hodín. Má ísť o nahrávku komunikácie aktérov kauzy Gorila, pričom Denník N uviedol, že pasáže, ktoré porovnával, sa zhodujú s prepismi. Polícia ako aj prokuratúra v tejto súvislosti uviedli, že nevedia, akú nahrávku dostali médiá, preto sa k záležitosti nemôžu vyjadriť.