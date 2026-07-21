Minister Takáč presadil HISTORICKÉ dotácie! Pestovatelia cukrovej repy dostanú maximum

BRATISLAVA – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zvýši v roku 2026 podporu pre pestovateľov cukrovej repy na maximálnu úroveň, ktorú umožňuje Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Viazaná podpora dosiahne 632,80 eura na hektár, čo predstavuje historicky najvyššiu sadzbu na Slovensku a jednu z najvyšších v Európskej únii.
Rozhodnutie ministerstvo predstavilo na spoločnej tlačovej konferencii za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča, predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozefa Šumichrasta, predsedu Zväzu pestovateľov cukrovej repy Roberta Kovacsa a konateľa spoločnosti Slovenské cukrovary, s.r.o. Adriána Šedivého.
Minister Richard Takáč zdôraznil, že podpora špeciálnej rastlinnej výroby patrí medzi dlhodobé priority rezortu. „Od začiatku hovoríme, že prioritou ministerstva musí byť podpora špeciálnej rastlinnej výroby. Cukrová repa je jej dôležitou súčasťou, preto dnes oznamujeme výnimočnú podporu pre jej pestovateľov. Využívame ušetrené a presunuté finančné prostriedky tam, kde pomôžu zachovať slovenskú produkciu a potravinovú sebestačnosť.“
Dotácia na hektár dosiahne rekordné maximum
Na podporu pestovateľov cukrovej repy je v rámci tohtoročnej kampane vyčlenených takmer 12,5 milióna eur. Viazaná platba na hektár sa zvýši zo 565 eur v roku 2025 na maximálnych 632,80 eura, čo je podľa ministra štvrtá najvyššia úroveň podpory v rámci Európskej únie. „Ideme na najvyššiu možnú sadzbu, ktorú nám umožňuje Európska komisia. Chceme zachovať pestovanie cukrovej repy na Slovensku a podporiť domácu výrobu cukru.“
Minister zároveň pripomenul, že rezort v posledných dvoch rokoch prijal viacero opatrení na podporu sektora. Medzi nimi je aj legislatívna zmena, ktorá umožnila vracať približne 50-tisíc ton zeminy z prania cukrovej repy späť na poľnohospodársku pôdu namiesto jej ukladania na skládky, ako aj zaradenie spracovateľov cukrovej repy medzi oprávnených žiadateľov vo výzvach Strategického plánu.
Potravinári vítajú krok ministerstva
Význam novej podpory ocenila aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Predseda SPPK Jozef Šumichrast označil rozhodnutie za jasný signál, že štát má záujem zachovať pestovanie cukrovej repy aj po ukončení prevádzky jedného z dvoch slovenských cukrovarov. „Je to pozitívna správa nielen pre súčasných, ale aj budúcich pestovateľov. Je to signál, že ministerstvo má záujem nielen udržať pestovanie cukrovej repy, ale vytvoriť podmienky na jeho ďalšie rozširovanie.“
Podľa neho sa napriek zatvoreniu jedného cukrovaru nepodarilo zachovať iba polovicu výroby, ale vďaka koordinovaným krokom sektora sa podarilo zvýšiť pestovateľské výmery aj spracovateľské kapacity približne na 65 % pôvodnej úrovne.
Predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Robert Kovacs pripomenul, že rezort postupne splnil všetky kľúčové požiadavky pestovateľov – od zachovania viazanej podpory a zelenej nafty až po vyriešenie legislatívy týkajúcej sa zeminy z prania cukrovej repy. „Časť finančných prostriedkov sa podarilo presunúť späť k pestovateľom až do maximálnej možnej výšky podpory. Považujeme to za rozumné a štátnické rozhodnutie, pretože cukor je strategická komodita a jeho výrobu musíme udržať doma.“ Kovacs zároveň uviedol, že pestovatelia už v tomto roku zvýšili výmeru cukrovej repy približne na 12-tisíc hektárov, pričom do budúcnosti vidia potenciál rastu až na 15-tisíc hektárov, ak bude pokračovať rozširovanie spracovateľských kapacít.
Slovenské cukrovary plánujú masívne investície
Spoločnosť Slovenské cukrovary potvrdila pripravenosť investovať do ďalšieho rozvoja výroby. Konateľ spoločnosti Adrián Šedivý zdôraznil, že podpora pestovateľov je nevyhnutným predpokladom na zachovanie celého spracovateľského reťazca na Slovensku. „Nestačí podporiť len prvovýrobu. Potrebujeme zachovať aj spracovanie a pridanú hodnotu na Slovensku. Cukor patrí medzi komodity, pri ktorých dokážeme udržať celý výrobný reťazec doma.“ Podľa Šedivého spoločnosť už realizuje investície do zvýšenia spracovateľskej kapacity cukrovaru. Tento rok plánuje zvýšiť dennú kapacitu zo súčasných približne 5 000 ton na 5 200 až 5 500 ton spracovanej repy denne a v ďalšom roku dosiahnuť kapacitu 6 000 ton denne. „Vďaka podpore ministerstva môžeme pokračovať v investíciách, rozširovať spracovateľské kapacity a postupne sa približovať k vyššej sebestačnosti Slovenska vo výrobe cukru.“
Minister Richard Takáč na záver zdôraznil, že výsledky sú dôkazom systematickej spolupráce rezortu so všetkými aktérmi sektora. „Len pravidelnou komunikáciou a spoločným hľadaním riešení dokážeme zvládať aj náročné situácie. Naším cieľom je zachovať pestovanie cukrovej repy, posilniť výrobu cukru na Slovensku a podporovať domácich producentov aj do budúcnosti,“ uzavrel minister Takáč.