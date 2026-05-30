Hrabko otvorene: Fico a Danko urobili neštandardnú dohodu! Koalícia sa zachránila na poslednú chvíľu

BRATISLAVA - Dohoda premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s predsedom SNS Andrejom Dankom o riešení požiadavky SNS na výmenu ministra životného prostredia je neštandardné riešenie, ktoré však predišlo koaličnej kríze. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.
Dodal, že samotná situácia a jej aktéri boli neštandardné, preto je také aj jej riešenie. „Neexistuje žiadna kríza vo vládnej koalícii ani nič také, čo by tam rád niekto videl,“ povedal. Hrabko pripomenul, že Danko má podľa koaličnej dohody právo navrhnúť výmenu svojho nominanta vo vláde. „Aj ho využil, pretože o výmenu požiadal. Premiér má zasa právo stanoviť termín, kedy sa bude návrhom zaoberať. Tiež ho využil a Andrej Danko to akceptoval,“ dodal.
archívne video
Premiér avizoval, že ak sa medzi koaličnou SNS a jej nominantom, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, neobnoví politická dôvera do konca septembra, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. O tejto dohode predseda vlády informoval krátko po pondelkovom (25. 5.) stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov, na ktorom diskutovali aj o blížiacom sa predsedníctve Slovenska vo Vyšehradskej skupine (V4) od 1. júla.
Fico povedal, že plánuje na stretnutia V4 prizvať aj významného predstaviteľa inej ako stredoeurópskej krajiny. „Prizvať na rokovanie môžete iba so súhlasom ostatných krajín,“ reagoval Hrabko. Pokiaľ budú ostatní členovia V4 s takýmto rozšírením programu rokovania súhlasiť, nevidí v tom problém. Prezident SR Peter Pellegrini sa 22. mája v Prezidentskom paláci stretol so slovenskými poslancami Európskeho parlamentu. Diskutovali okrem iného o budúcom rozpočte Európskej únie (EÚ), implementácii migračného paktu EÚ či o bezpečnostných výzvach. „Opäť ide o pravidelné stretnutie, ktoré pán prezident inicioval,“ reagoval Hrabko.
Je správne, že prezident pozval všetkých europoslancov
Na stretnutí sa nezúčastnili europoslanci Progresívneho Slovenska (PS) s odôvodnením, že nechcú svojou účasťou legitimizovať europoslancov, ktorí boli v minulosti odsúdení za extrémistické trestné činy. Podľa Hrabka je však správne, že prezident pozval všetkých europoslancov zvolených na Slovensku a nerobil medzi nimi rozdiely. Upozornil, že išlo o stretnutie ľudí, ktorých voliči vybrali do Európskeho parlamentu s priamo volenou hlavou štátu. Legitimita osôb je podľa neho v tomto prípade daná priamo voľbami, nerozhoduje o nej žiadna politická strana.
„Keď pozýva hlava štátu, patrí sa prísť. A keď nechcem prísť, tak sa patrí zase slušne vyhovoriť,“ povedal Hrabko, podľa ktorého argument PS neobstojí. „Voliči dávajú legitimitu, žiadna politická strana,“ zdôraznil. „Progresívne Slovensko nemôže určovať, kto je legitímny poslanec a kto nie,“ podotkol publicista. Poslanci Národnej rady (NR) SR odštartovali v utorok (26. 5.) poslednú riadnu schôdzu pred letnou prestávkou. Na tejto schôdzi už platí novelizovaný rokovací poriadok. Podľa Hrabka efektívnosť zmien v zákone o rokovacom poriadku preverí prax. „Vidíme prvú udalosť nového rokovacieho poriadku, poslanca Alojza Hlinu (SaS), ktorý skúša, čo sa môže, čo sa nemôže, ako bude predsedajúci reagovať na to jeho sako. Uvidíme, ako to skúšanie dopadne,“ skonštatoval Hrabko.