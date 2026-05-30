Sobota30. máj 2026, meniny má Ferdinand, zajtra Petrana, Petronela, Nela

Hrabko otvorene: Fico a Danko urobili neštandardnú dohodu! Koalícia sa zachránila na poslednú chvíľu

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Michal Svitok, Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Dohoda premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s predsedom SNS Andrejom Dankom o riešení požiadavky SNS na výmenu ministra životného prostredia je neštandardné riešenie, ktoré však predišlo koaličnej kríze. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Dodal, že samotná situácia a jej aktéri boli neštandardné, preto je také aj jej riešenie. „Neexistuje žiadna kríza vo vládnej koalícii ani nič také, čo by tam rád niekto videl,“ povedal. Hrabko pripomenul, že Danko má podľa koaličnej dohody právo navrhnúť výmenu svojho nominanta vo vláde. „Aj ho využil, pretože o výmenu požiadal. Premiér má zasa právo stanoviť termín, kedy sa bude návrhom zaoberať. Tiež ho využil a Andrej Danko to akceptoval,“ dodal.

archívne video

Tlačová konferencia SNS: Danko o aktuálnych témach (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Premiér avizoval, že ak sa medzi koaličnou SNS a jej nominantom, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, neobnoví politická dôvera do konca septembra, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. O tejto dohode predseda vlády informoval krátko po pondelkovom (25. 5.) stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov, na ktorom diskutovali aj o blížiacom sa predsedníctve Slovenska vo Vyšehradskej skupine (V4) od 1. júla.

Fico povedal, že plánuje na stretnutia V4 prizvať aj významného predstaviteľa inej ako stredoeurópskej krajiny. „Prizvať na rokovanie môžete iba so súhlasom ostatných krajín,“ reagoval Hrabko. Pokiaľ budú ostatní členovia V4 s takýmto rozšírením programu rokovania súhlasiť, nevidí v tom problém. Prezident SR Peter Pellegrini sa 22. mája v Prezidentskom paláci stretol so slovenskými poslancami Európskeho parlamentu. Diskutovali okrem iného o budúcom rozpočte Európskej únie (EÚ), implementácii migračného paktu EÚ či o bezpečnostných výzvach. „Opäť ide o pravidelné stretnutie, ktoré pán prezident inicioval,“ reagoval Hrabko.

Je správne, že prezident pozval všetkých europoslancov

Na stretnutí sa nezúčastnili europoslanci Progresívneho Slovenska (PS) s odôvodnením, že nechcú svojou účasťou legitimizovať europoslancov, ktorí boli v minulosti odsúdení za extrémistické trestné činy. Podľa Hrabka je však správne, že prezident pozval všetkých europoslancov zvolených na Slovensku a nerobil medzi nimi rozdiely. Upozornil, že išlo o stretnutie ľudí, ktorých voliči vybrali do Európskeho parlamentu s priamo volenou hlavou štátu. Legitimita osôb je podľa neho v tomto prípade daná priamo voľbami, nerozhoduje o nej žiadna politická strana.

„Keď pozýva hlava štátu, patrí sa prísť. A keď nechcem prísť, tak sa patrí zase slušne vyhovoriť,“ povedal Hrabko, podľa ktorého argument PS neobstojí. „Voliči dávajú legitimitu, žiadna politická strana,“ zdôraznil. „Progresívne Slovensko nemôže určovať, kto je legitímny poslanec a kto nie,“ podotkol publicista. Poslanci Národnej rady (NR) SR odštartovali v utorok (26. 5.) poslednú riadnu schôdzu pred letnou prestávkou. Na tejto schôdzi už platí novelizovaný rokovací poriadok. Podľa Hrabka efektívnosť zmien v zákone o rokovacom poriadku preverí prax. „Vidíme prvú udalosť nového rokovacieho poriadku, poslanca Alojza Hlinu (SaS), ktorý skúša, čo sa môže, čo sa nemôže, ako bude predsedajúci reagovať na to jeho sako. Uvidíme, ako to skúšanie dopadne,“ skonštatoval Hrabko.

Viac o téme: SNSAndrej DankoJuraj HrabkoTomáš Taraba
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Martin Krajčovič
Neobmedzené dane z nehnuteľností pre obchodné prevádzky? RÚZ návrh odmieta
Domáce
Minister životného prostredia Taraba
Minister životného prostredia Taraba po rokovaní s Ficom a Dankom: Je pripravený ABDIKOVAŤ!
Domáce
Minister Taraba si myslí,
Minister Taraba si myslí, že SNS a PS majú dohodu: Chcú ma odvolať, no ja neabdikujem!
Domáce
FOTO Fico s Dankom si
Fico s Dankom si po hokeji posielajú videoodkazy: Rozduchávanie krízy? Pán premiér, bez nás tu nemusíte byť!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

29. ročník medzinárodnej Balónovej fiesty
29. ročník medzinárodnej Balónovej fiesty
Správy
Hráč BC Slovan Dávid Abrhám hodnotí prehru o 50 bodov a titul Levíc
Hráč BC Slovan Dávid Abrhám hodnotí prehru o 50 bodov a titul Levíc
Basketbal
Otvorenie folklórneho festivalu Trnavská brána
Otvorenie folklórneho festivalu Trnavská brána
Správy

Domáce správy

Na Slovensko smerujú BÚRKY,
Na Slovensko smerujú BÚRKY, hrozia krúpy a silný vietor! TU je najväčšie riziko, prvé môžu prísť už o pár hodín
Domáce
Ilustračné foto
Čísla neklamú! PRIESKUM ukázal, ako sme spokojní so životnou úrovňou: Facka pre systém, voliči Smeru sú jediní, ktorí...
Domáce
Hrabko otvorene: Fico a
Hrabko otvorene: Fico a Danko urobili neštandardnú dohodu! Koalícia sa zachránila na poslednú chvíľu
Domáce
Veľká hudobná oslava detí: Slovenská filharmónia pozýva na popoludnie s Mozartom a prekvapeniami
Veľká hudobná oslava detí: Slovenská filharmónia pozýva na popoludnie s Mozartom a prekvapeniami
Bratislava

Zahraničné

Tragédia na najvyššej hore
Tragédia na najvyššej hore USA: Pri výstupe zahynuli traja horolezci, ďalší bojuje o život
Zahraničné
Nové DETAILY o drone,
Nové DETAILY o drone, ktorý v Rumunsku zasiahol bytovku: Prudko zmenil smer po zásahu ukrajinskej PVO!
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj prehovoril o desivom varovaní: Rusko má chystať ďalší masívny útok!
Zahraničné
Ilustračné foto
Panika v Európe: Rusko môže falšovať signál GPS nad jej územím! Civilná doprava je v ohrození
Zahraničné

Prominenti

Dominika Cibulková
Po rozvode prišla ďalšia rana... Na Cibulkovú sa to valí zo všetkých strán: Jej biznis sa končí!
Domáci prominenti
Tieto telenovely pobláznili Slovensko:
Tieto telenovely pobláznili Slovensko: KVÍZ Viete uhádnuť ich názvy?
Domáci prominenti
Slovenský spevák šokoval po
Slovenský spevák šokoval po 36 rokoch: Rozvod a nová láska
Osobnosti
Let's Dance, Laura Arcolin
Stopka po Let’s Dance: Laura Arcolin priznala, čo sa deje s jej zdravím! Skončí s tancom?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nemáte radi osamelosť? Táto
Nemáte radi osamelosť? Táto AKTIVITA vás zbaví zlých pocitov a zaručene zdvihne náladu
Zaujímavosti
Čaká nás nebeské divadlo:
Čaká nás nebeské divadlo: Nenechajte si ujsť nedeľnú noc! Na oblohe sa objaví výnimočný úkaz
Zaujímavosti
Ranný nápoj, ktorý nakopne
Ranný nápoj, ktorý nakopne imunitu aj trávenie: Stačia 3 suroviny, ktoré máte určite doma
vysetrenie.sk
Na švédskej škole Kungsmadskolan
Študent vo Švédsku zaútočil na učiteľku najsmradľavejšou rybou sveta! S TAKÝMTO trestom nerátal
Zaujímavosti

Dobré správy

Redmi Pad 2 9.7:
Redmi Pad 2 9.7: Tablet do batohu, ktorý zvládne tvoj deň aj večerný Netflix
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Slováci vytvorili prípravok, ktorý si ženy zamilovali: Pozrite na tie výsledky!
feminity.sk
Ženy tomu úplne prepadli:
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk

Ekonomika

Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!
Slovnaftu došla trpezlivosť: Drsné slová na adresu politikov kvôli údajnému dlhu!
Slovnaftu došla trpezlivosť: Drsné slová na adresu politikov kvôli údajnému dlhu!
Trumpova tvár na novej 250-dolárovej bankovke? V USA riešia plán, ktorý by prepísal históriu! (foto)
Trumpova tvár na novej 250-dolárovej bankovke? V USA riešia plán, ktorý by prepísal históriu! (foto)

Šport

VIDEO Poznáme súpera Vegas vo finále: Slafkovskému zápas nevyšiel, Montreal dostal naložené
VIDEO Poznáme súpera Vegas vo finále: Slafkovskému zápas nevyšiel, Montreal dostal naložené
NHL
MS V HOKEJI 2026 Po zlatej Prahe prišiel tvrdý pád na zem: Posledné slová českého kouča Rulíka
MS V HOKEJI 2026 Po zlatej Prahe prišiel tvrdý pád na zem: Posledné slová českého kouča Rulíka
MS v hokeji
Návrat hokejovej veľmoci na scénu? Rusko uspelo s odvolaním proti zákazu štartu!
Návrat hokejovej veľmoci na scénu? Rusko uspelo s odvolaním proti zákazu štartu!
Reprezentácia
VIDEO Skvostný tenis a epický súboj generácií: Djokovič viedol 2:0 na sety, no v Paríži končí!
VIDEO Skvostný tenis a epický súboj generácií: Djokovič viedol 2:0 na sety, no v Paríži končí!
Roland Garros

Auto-moto

Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Predstavujeme
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Predstavujeme
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
Klasické testy
Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
Novinky

Kariéra a motivácia

Pracovné benefity, ktoré v skutočnosti skoro vôbec nevyužívame: Čo firmy ponúkajú a čo ľudia reálne chcú?
Pracovné benefity, ktoré v skutočnosti skoro vôbec nevyužívame: Čo firmy ponúkajú a čo ľudia reálne chcú?
Motivácia
Generácia Z mení pravidlá práce. Starší kolegovia tomu často nerozumejú a vzniká tichý konflikt na pracoviskách
Generácia Z mení pravidlá práce. Starší kolegovia tomu často nerozumejú a vzniká tichý konflikt na pracoviskách
Prostredie práce
Prečo ľudia odchádzajú z práce aj kvôli osvetleniu či hluku: Skrytí zabijaci produktivity
Prečo ľudia odchádzajú z práce aj kvôli osvetleniu či hluku: Skrytí zabijaci produktivity
Prostredie práce
Končíte školu? Sociálna a zdravotná poisťovňa radia absolventom, čo (ne)musia riešiť
Končíte školu? Sociálna a zdravotná poisťovňa radia absolventom, čo (ne)musia riešiť
Som študent

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Rady a tipy
Šťavnaté jogurtové kuracie prsia - rýchly fit obed bez námahy
Šťavnaté jogurtové kuracie prsia - rýchly fit obed bez námahy
Kuracie prsia

Technológie

Známy fyzik z Harvardu tvrdí, že 3I/ATLAS môže rozsievať život po vesmíre. Pozeráme sa na panspermiu?
Známy fyzik z Harvardu tvrdí, že 3I/ATLAS môže rozsievať život po vesmíre. Pozeráme sa na panspermiu?
Vesmír
3 roky bude trvať obnova zásob rakiet Patriot, pri Tomahawkoch až 4. USA počas vojny s Iránom vypálili vyše 1 000 rakiet
3 roky bude trvať obnova zásob rakiet Patriot, pri Tomahawkoch až 4. USA počas vojny s Iránom vypálili vyše 1 000 rakiet
Moderná vojna a konflikty
Čína hlási prelomovú batériu pre elektromobily. Dojazd má posunúť za hranicu 1 000 kilometrov
Čína hlási prelomovú batériu pre elektromobily. Dojazd má posunúť za hranicu 1 000 kilometrov
Autá
VIDEO: Rusi si mysleli, že 100 kilometrov od frontu sú v bezpečí. Potom priletel ukrajinský FPV dron
VIDEO: Rusi si mysleli, že 100 kilometrov od frontu sú v bezpečí. Potom priletel ukrajinský FPV dron
Armádne technológie

Bývanie

Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Stavali na etapy, no nakoniec majú krásne bývanie. Rodina vo Veľkom Orvišti si užíva modernú pohodu vidieka
Stavali na etapy, no nakoniec majú krásne bývanie. Rodina vo Veľkom Orvišti si užíva modernú pohodu vidieka

Pre kutilov

Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Zelenina a ovocie
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Zelenina a ovocie
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jedna z najbohatších žien čaká šieste dieťa: Z chudobného detstva až na vrchol slávy, dieťa porodí miliardárovi
Zahraničné celebrity
Jedna z najbohatších žien čaká šieste dieťa: Z chudobného detstva až na vrchol slávy, dieťa porodí miliardárovi
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Na Slovensko smerujú BÚRKY,
Domáce
Na Slovensko smerujú BÚRKY, hrozia krúpy a silný vietor! TU je najväčšie riziko, prvé môžu prísť už o pár hodín
Nové DETAILY o drone,
Zahraničné
Nové DETAILY o drone, ktorý v Rumunsku zasiahol bytovku: Prudko zmenil smer po zásahu ukrajinskej PVO!
Ilustračné foto
Domáce
Čísla neklamú! PRIESKUM ukázal, ako sme spokojní so životnou úrovňou: Facka pre systém, voliči Smeru sú jediní, ktorí...
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj prehovoril o desivom varovaní: Rusko má chystať ďalší masívny útok!

Ďalšie zo Zoznamu