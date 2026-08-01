Na lyžovačku nemusíte minúť celú výplatu

Lacná lyžovačka podľa niektorých ľudí nie je na Slovensku i v zahraniční možná. Nie všetko, čo je však drahé, je aj lepšie. Ak nemáte prehnané nároky, no napriek tomu si chcete kvalitne zalyžovať, zabaviť sa na horských svahoch guľovačkou či oprášiť bežky, dá sa to aj tak.
Lyžovačku, ktorá vás nezruinuje, si viete zabezpečiť úplne jednoducho. Ak neviete ako, zverte sa do rúk expertom na lyžovačky ako je napríklad SnowTrex a vyrazte si užívať zasnežené svahy a bielu atmosféru zimy. Prírodný či umelý sneh na lyžiarskych svahoch, bohato zasnežené hory, slnkom zaliate svahy vo vysokých nadmorských výškach, perfektne upravené zjazdovky, najmodernejšie lanovky, komfortné ubytovanie či detské lyžiarske škôlky a špičkové snowparky. To je predstava ideálnej zimnej dovolenky. Niekedy však rodinný rozpočet protestuje. Dá sa však vybrať - dôležitý je pomer medzi cenou a kvalitou. Ak si neviete vybrať, neviete sa orientovať, tu je zopár informácií, ktoré by vám mohli pomôcť.
Čo tak slnečné Taliansko? Stredisko Monte Bondone v lyžiarskej oblasti Skirama Dolomiti Adamello Brenta ponúka skvelé lyžiarske zázemie za neodolateľne nízke ceny, vďaka čomu sa radí medzi najžiadanejšie alpské strediská. Lyžiarske terény sú vhodné pre každého, či už ide o začiatočníka, rodiny s deťmi či pokročilých lyžiarov. Celkom 22 km zjazdoviek, 37 km bežeckých tratí, 2 skvelé snowparky, detský park, voľné terény a stopercentné pokrytie zjazdoviek systémom umelého zasnežovania. Skvelý pomer kvality a ceny ponúka aj ďalšie talianske stredisko, a to Altissimo v oblasti Valle Camonica. Ide síce o malé, ale príjemné zimné stredisko, v ktorom si na svoje príde takmer každý. Ak vám učarovali skôr Dolomity, región Friulli a stredisko Sappada sa skladá z menších skiareálov, ktoré svojou ponukou uspokoja každého dychtivého milovníka zimy.
Zima a lyžiarska dovolenka v rakúskych Alpách je skutočne nezabudnuteľná. Či už preferujete Horné alebo Dolné Rakúsko, Korutánsko či Burgenland. Neoslovilo? Tak potom je tu Bruck am Großglockner so strediskami, ktoré majú spolu 408 km zjazdoviek. Kto však nezažil lyžovačku vo francúzskych Alpách, nevie, čo je raj. Lyžovanie v Alpách je nezabudnuteľným zážitkom. Či už ste priaznivcom krásnych prírodných scenérií, neobmedzeného množstva lyžiarskych tratí alebo freestylovým kráľom, každý si tu nájde stredisko, ktoré je pre neho to pravé. Keď sa postavíte na zjazdovku s úchvatnou horskou panorámou pred vami, naplní vás pocit nekonečnej slobody. Vďaka rôznym možnostiam ubytovania priamo pri zjazdovkách si lyžovačku môžete vychutnávať doslova od rána do večera.
Spojené lyžiarske strediská Huez en Oisans, Oz en Oisans, Auris Oisans, Vaujany a Villard-Reculas, sú vzájomne prepojené vlekmi a spolu ponúkajú 230 km lyžiarskych tratí pre začiatočníkov aj pokročilých. Lyžovanie Alpe d'Huez patrí k tomu najlepšiemu, čo si môže rekreačný lyžiar pre svoju zimnú dovolenku v Alpách želať. Toto lyžiarske stredisko ponúka zelené zjazdovky, ale aj strmé svahy s čiernou obťažnosťou. Vďaka vysokej nadmorskej výške má výborne klimatické podmienky na lyžovanie až do apríla. Aj keď je to o trošku drahšie, pretože cestujete ďaleko, určite si vo Francúzsku prídete na svoje. Lacnejším ubytovaním a neskutočnými lyžiarskymi zážitkami vykompenzujete straty v rozpočte. Vyberať sa dá, tak hor sa do toho. Ak navštívite SnowTrex nájdete tam možnosti lyžiarskeho vyžitia, možnosti ubytovania i odporúčania, ktoré vám pomôžu si vybrať to, po čom vaše zasnežené srdce túži.
- reklamná správa -