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Výlet do hôr sa skončil tragicky: Slovenka (†51) po páde v Dolných dierach zomrela

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: hzs.sk)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TERCHOVÁ - Po páde v Dolných dierach v Malej Fatre v utorok zomrela 51-ročná slovenská turistka. Horská záchranná služba (HZS) prijala žiadosť o pomoc zo žltého turisticky značeného chodníka. Ako informovala HZS na webe, žena zakopnutím o terénnu nerovnosť spadla mimo chodníka a pádom si privodila poranenia, ktoré časom vyústili do straty vedomia a dýchania.

Lekárom, ktorý sa nachádzal na mieste, a ďalšími svedkami na mieste udalosti bola začatá kardiopulmonálna resuscitácia. „K turistke vyrazili príslušníci HZS z Oblastného strediska Malá Fatra pozemne, a na miesto bola vyslaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,“ spresnili horskí záchranári. Dodali, že u osoby mohli príslušné zložky na mieste skonštatovať iba smrť. Telo následne odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a Policajnému zboru.

Viac o téme: PádúmrtieTuristkaHZSDolné diery
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