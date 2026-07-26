Dráma v bike parku na Kubínskej holi: Po páde museli zasahovať horskí záchranári

(Zdroj: hzs.sk)
DOLNÝ KUBÍN - Horská záchranná služba (HZS) zasahovala v nedeľu v bike parku na Kubínskej holi, kde si 32-ročný cyklista slovenskej národnosti pri zjazde trailom privodil následkom pádu poranenie ramena, kľúčnej kosti a povrchové odreniny. HZS o tom informovala na svojom webe.
„Na pomoc mu vyrazili pozemne dvaja horskí záchranári z Oblastného strediska Malá Fatra slúžiaci na Kubínskej holi. Po príchode na miesto cyklistu vyšetrili, ošetrili a transportovali ho vozidlom HZS do údolia na parkovisko, odkiaľ pokračoval ďalej na vlastnú žiadosť v sprievode známych,“ spresnili horskí záchranári.