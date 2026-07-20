Taraba sa postavil na stranu ľudí: K výstavbe veterných parkov vyslal jasný signál

Odborníci Ministerstva životného prostredia SR dnes prijali zástupcov verejnosti z 32 samospráv, ktorí odmietajú výstavu veterných parkov na Slovensku. Envirorezort si na stretnutí vypočul argumenty verejnosti, ktorú zastupovali Katarína Ondrušová, Štefan Šimko a Marek Géci, a ubezpečil ich, že stojí na strane verejného záujmu, odmieta politizovanie témy a nepodlieha žiadnemu tlaku lobistov pri výstavbe veterných parkov.
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„Môj negatívny postoj k veternej energii v slovenských podmienkach je všeobecne známy. Dnešné stretnutie je potvrdením, že odborníci ministerstva dokážu viesť konštruktívny dialóg s každým, kto vie zmysluplne argumentovať a prinášať aj riešenia, a nie iba všetko kritizovať, šíriť hystériu a klamstvá,” zdôraznil vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Ministerstvo životného prostredia SR projekty veterných parkov iba posudzuje, v žiadnom prípade nevydáva povolenia stavať veterné turbíny. Envirorezort pod Tomášom Tarabom do dnešného dňa nevydal žiadne súhlasné stanovisko z procesov EIA, ktoré by umožnilo výstavbu akéhokoľvek veterného parku na Slovensku. Navyše, šéf envirorezortu presadil novú legislatívu, vďaka ktorej získa štát silnejšiu kontrolu nad výstavbou veterných parkov.
Diskusia sa viedla aj o akceleračných zónach veterných parkov, ktoré narážajú na odpor verejnosti. V tomto prípade však ide o záväzok predošlých vlád, ktoré ho zahrnuli do Plánu obnovy a odolnosti SR. MŽP SR administruje procesy v rámci environmentálneho hodnotenia, ale dlhodobo hovorí že veterná energia na Slovensku nemá ideálne podmienky na využitie.
„Oceňujem stretnutie a konštruktívny prístup odborníkov ministerstva životného prostredia, ktorí si nielen vypočuli naše odborné argumenty, ale sú pripravení aj hľadať konštruktívne riešenia v prospech ľudí,” dodal Marek Géci z Iniciatívy Za občanov, za Slovensko.
Na dnešné pracovné stretnutie bude nadväzovať aj ďalšie rokovanie za účasti podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktoré by sa malo uskutočniť v najbližších týždňoch.