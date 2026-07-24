Zmizla bez stopy: Polícia hľadá seniorku z Bratislavy, naposledy ju videli v nemocnici

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
BRATISLAVA - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 80-ročnej Drahomíre Šeborovej z Bratislavy. Naposledy ju videli v piatok napoludnie v nemocnici na Antolskej ulici v bratislavskej Petržalke, odkiaľ odišla na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nedala vedieť. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
Hľadaná seniorka je 163 cm vysoká, má krátke šedivé vlasy, ťažšie chodí, je mierne prihrbená. Môže byť dezorientovaná. „Na sebe mala tmavé šaty s kvetovým vzorom,“ doplnila policajná hovorkyňa.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
Akékoľvek informácie o hľadanej osobe možno oznámiť na bezplatné číslo 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície.