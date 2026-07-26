Vážna dopravná nehoda pri Kežmarku: Na miesto vyrazili záchranné tímy!

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
KEŽMAROK - Z dôvodu vážnej dopravnej nehody pred Vrbovom v smere z Kežmarku je cesta II/536 momentálne úplne neprejazdná. Nehoda dvoch osobných vozidiel sa stala pred 15.00 h. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky,“ uvádza polícia s tým, že o obnovení prejazdnosti a aktuálnej dopravnej situácii bude priebežne informovať. Vodičov žiada o rešpektovanie pokynov policajtov na mieste a podľa možností o využitie alternatívnej trasy.