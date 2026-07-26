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Autorka detskej knihy zúri kvôli AI výtvoru, ktorý chcelo podporiť FPU: Veď to vyzerá ako cez kopirák!

Laučíková popísala minimálne rozdiely medzi Lesnou päťkou, na ktorej pracovala a knihou Šiškáči. Zobraziť galériu (2)
Laučíková popísala minimálne rozdiely medzi Lesnou päťkou, na ktorej pracovala a knihou Šiškáči. (Zdroj: Facebook/Lesná päťka, Ivana Laucikova)
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BRATISLAVA - Kauza detskej knihy Šiškáči naberá ďalší rozmer. Po kritike za využitie umelej inteligencie pri tvorbe ilustrácií a kontroverzii okolo 40-tisícovej dotácie z Fondu na podporu umenia (FPU) zaznievajú aj výhrady k samotnému konceptu knihy. Spoluautorka konkurenčného projektu Lesná päťka Ivana Laučíková tvrdí, že podobnosť medzi oboma dielami je podľa nej až príliš nápadná.

Kniha Šiškáči sa dostala do centra pozornosti po tom, ako vyšlo najavo, že jej vydavateľstvo malo od FPU získať podporu vo výške 40-tisíc eur. Kritiku vyvolalo najmä to, že publikácia bola už približne dva mesiace na trhu a zároveň autori otvorene priznávajú využitie generatívnej umelej inteligencie pri tvorbe ilustrácií aj ďalšieho obsahu.

Podpory sa po medializácii prípadu vzdali

Po medializácii prípadu napokon Jozef Šiška oznámil, že sa schválenej podpory vzdáva. "S cieľom ukončiť všetky pochybnosti a ďalšiu polarizáciu sa preto vzdávame celej schválenej finančnej podpory a nebudeme si voči Fondu na podporu umenia uplatňovať žiadny nárok na jej vyplatenie," uviedol Šiška pre TV JOJ.

Autorka detskej knihy zúri
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/JojoDonut, TASR/Jakub Kotian)

Autorka konkurenčného diela si všimla nápadné podobnosti

Tým sa však diskusia neskončila. Najnovšie sa ozvala spoluautorka detského seriálu a kníh Lesná päťka Ivana Laučíková, ktorá upozorňuje na podľa nej výrazné podobnosti medzi oboma projektmi. Zároveň pripomína, že ich tím napriek niekoľkoročnej práci podobnú podporu nezískal.

"Jeho hrdinami je päť mláďat, ktoré žijú v lese. Každé z nich má svoje typické vlastnosti a priradenú konkrétnu farbu. Hrdinami knihy Šiškáči sú šišky, je ich päť, žijú v lese. Každý má typické vlastnosti a má priradenú svoju farbu," opisuje vo videu Laučíková.

 
 

Podľa nej sa podobnosti nekončia pri hlavných postavách. Poukazuje aj na spôsob rozprávania príbehu. "Dobrodružstvá Lesnej päťky každé ráno začínajú pod starým dubom, čo je antropomorfizovaný strom s tvárou múdreho starca. Dobrodružstvá Šiškáčov každé ráno začínajú pod stromom Srdcovníkom, čo je antropomorfizovaný starec, láskavá duša lesa," uviedla.

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Jej výtvor vznikal roky za účasti desiatok ľudí

Za ešte podstatnejšiu považuje zhodu v hlavnom posolstve. "Cieľom Lesnej päťky je ukázať, že napriek tomu, že každý z nás je iný, spoločne vytvárame tím a v tíme dokážeme viac ako každý z nás samostatne. Úplne identické posolstvo podáva aj kniha Šiškáči," tvrdí.

Zdôrazňuje pritom rozdiel v spôsobe vzniku oboch diel. Kým Lesná päťka podľa nej vznikala päť rokov a podieľalo sa na nej viac než 20 ľudí vrátane scenáristov, ilustrátorov, psychológov či odborníkov na vzdelávanie, Šiškáči podľa nej vznikli v priebehu niekoľkých týždňov po založení vydavateľstva.

Vo vyhlásení producentov spoločnosti Fool Moon zazneli ešte ostrejšie slová. Tvorcovia hovoria o „nápadnej podobnosti konceptu príbehov“ a tvrdia, že sa chcú „vymedziť voči zneužitiu existujúceho pôvodného autorského obsahu“. Zároveň upozorňujú na paradox, že v čase obmedzovania podpory pôvodnej animovanej detskej tvorby získal výraznú dotáciu projekt, ktorý priznáva využitie generatívnej umelej inteligencie.

 
 
Viac o téme: PodporaUmelá inteligenciaNámetFPUŠiškáčiAI knihaIvana LaučíkováLesná päťka
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