Veterinárni inšpektori riešia OTRASNÝ nález v Novej Bošáci! V potoku našli rozkladajúce sa MŔTVE zvieratá

NOVÁ BOŠÁCA - Veterinárni inšpektori vyšetrujú nález uhynutých zvierat v Novej Bošáci v okrese Nové Mesto nad Váhom. Kadávery králikov a sliepky niekto vyhodil do miestneho potoka Bošáčka alebo jeho okolia. Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Nové Mesto nad Váhom začne správne konanie pre porušenie platnej legislatívy a pridelenie pokuty. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) o tom v piatok informovala na sociálnej sieti.
„Počas kontroly na mieste inšpektori našli mŕtve telá králikov domácich v rôznom štádiu rozkladu a sliepku, čo môže značiť, že tento spôsob zaobchádzania s uhynutými zvieratami robí nejaká osoba dlhodobo,“ uviedla ŠVPS.
Zarážajúci bol podľa nej aj fakt, že niektoré telá boli v koži, niektoré už z kože odraté, uhynutým zvieratám nechýbala žiadna končatina, avšak hlava jedného z králikov bola oddelená od tela a ležala neďaleko. „Uhynuté kusy boli neškodne odstránené. Zároveň sa inšpektori RVPS Nové Mesto nad Váhom na základe podnetu skontaktovali s dvoma chovateľmi králikov, sú na stope páchateľovi a zo strany RVPS bude začaté správne konanie pre porušenie platnej legislatívy a pridelenie pokuty,“ priblížila.
ŠVPS v tejto súvislosti upozorňuje verejnosť, že telá zvierat do potoka nepatria. „Ak vám uhynie sliepka alebo králik, nevyhadzujte kadáver do prírody ani do vodných tokov. Kadáver je potrebné odstrániť zákonným spôsobom,“ vysvetlila. Pochovanie na vlastnom pozemku sa nevzťahuje na sliepky ani králiky, ale len na spoločenské zvieratá a za splnenia zákonných podmienok. „V prípade, že chovateľovi uhynú zvieratá, môže primárne kontaktovať súkromného veterinárneho lekára (resp. RVPS), ktorý v prípade potreby zabezpečí prevzatie kadáveru na ďalšie vyšetrenie alebo jeho neškodné odstránenie, prípadne chovateľa nasmeruje na oprávnený subjekt, ktorý odstránenie kadáveru zabezpečí,“ dodala ŠVPS.