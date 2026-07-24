Ďalší úder bankomatovej MAFIE: Ľudia sa v ŠOKU zobudili na MOHUTNÝ výbuch!

BRATISLAVA - Ani po niekoľkých medializovaných úderoch a explóziách bankomatová mafia nekončí a podnikla ďalší výpad. Výbuch tentokrát zaznamenali v bratislavskej časti Dlhé diely, kde sa v ranných hodinách tamojší obyvatelia zobudili na mohutnú explóziu.
Prípad mapuje TV JOJ. Výbuchy počas posledných mesiacov pripomínajú mrazivé obdobie deväťdesiatych rokov. Inak tomu nebolo ani dnes, kedy v ranných hodinách miestni začuli veľkú explóziu a pravdepodobne sa na ňu viacerí zobudili.
Išlo o odpálenie bankomatu podľa tej istej schémy, ako v predošlých medializovaných prípadoch. Tentokrát páchatelia udreli na Námestí Ľudovíta Fullu. Výbuch bolo podľa svedkov počuť celým sídliskom. Bankomat explózia rozmetala na kusy.
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Jeho časti boli rozmetané do okolia a nájsť ich bolo možné aj niekoľko metrov od miesta výbuchu. Explózia mala takú silu, že dokonca poškodila časť budovy, v ktorej sa nachádza drogéria.
Miesto obsadili policajti z kriminálky a celý incident vyšetrujú. Príslušníci v ranných hodinách vykonávajú obhliadku miesta činu.