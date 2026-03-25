Slovenskí dopravcovia o zúfalej situácii na cestách: Šialené straty na každom kilometri! Hrozí zastavenie zásobovania?

BRATISLAVA - Slovenská cestná doprava sa ocitla na hrane priepasti. Kombinácia raketovo rastúcich cien pohonných hmôt a vládneho nariadenia o limite na tankovanie dostáva dopravcov do neriešiteľnej situácie. Združenie ČESMAD Slovakia varuje, že ak ich obchodní partneri okamžite nepristúpia na vyššie ceny za prepravu, mnohé firmy do pár týždňov skrachujú alebo preventívne odstavia svoje vozidlá. Dopady tohto scenára pritom pocítia všetci – od výrobných podnikov až po konečných spotrebiteľov v obchodoch.
Situácia v sektore je podľa autodopravcov neúnosná. Náklady na prevádzku jedného vozidla, ktoré mesačne najazdí v priemere 12 000 km, stúpli v poslednom období o závratné sumy. Dopravcovia momentálne čelia stratám, ktoré nedokážu dlhodobo vykrývať z vlastných rezerv. Pri tankovaní na Slovensku im náklady na jedno auto rastú o viac ako tisícpäťsto eur mesačne, no pri jazdách do zahraničia sa táto suma môže vyšplhať až na neuveriteľných 2 640 eur navyše na každé jedno vozidlo.
Doplatíme na to všetci?
Prezident združenia ČESMAD Slovakia Pavol Piešťanský upozorňuje, že pre mnohých majiteľov firiem už začína byť zmysluplnejšie nechať kamióny na parkoviskách, než jazdiť s takouto masívnou stratou. Ak sa ceny dopravy nezačnú upravovať okamžite, o niekoľko týždňov podľa neho už nebude mať kto zabezpečiť plynulú prepravu tovarov.
"Pre dopravcov už môže byť zmysluplnejšie odstaviť vozidlá, než jazdiť pri takýchto stratách. Dopady pocítia priamo výrobné podniky, obchod aj koneční spotrebitelia,“ uviedol.
Limit na tankovanie
K ekonomickým problémom sa navyše pridala administratívna prekážka, ktorá dopravcom doslova zväzuje ruky. Maximálny vládny limit 400 eur na jedno tankovanie je pre nákladnú dopravu podľa odborníkov neudržateľný. Pri súčasných cenách nafty to znamená, že vodič kamióna dokáže natankovať len približne 250 litrov, čo v mnohých prípadoch nepokrýva ani pätinu kapacity nádrže.
Tento limit núti vodičov v medzinárodnej doprave tankovať v zahraničí, čo nielen zvyšuje ich prevádzkové náklady, ale zároveň presúva nemalé finančné prostriedky mimo slovenskú ekonomiku. Hoci sa časť šoférov snaží limity obchádzať opakovaným tankovaním na rôznych staniciach, podľa dopravcov ide o neúnosný stav, ktorý spôsobuje zdržania a ohrozuje stabilitu dodávateľských reťazcov.