Ďalšia cestovka padla uprostred sezóny: Títo klienti musia okamžite spozornieť

BRATISLAVA - Cestovná kancelária Solvex v pondelok na svojej internetovej stránke oznámila, že sa dostala do stavu platobnej neschopnosti a naďalej nedokáže uhrádzať a plniť svoje záväzky voči obchodným partnerom a svojim klientom. Solvex má uzatvorené poistenie pre prípad úpadku v poisťovni Colonnade Insurance S.A. Na informáciu upozornil server tnlive.sk.
„Toto rozhodnutie sme prijali až po vyčerpaní všetkých dostupných možností na zachovanie činnosti spoločnosti. Napriek maximálnemu úsiliu vedenia spoločnosti, značným finančným investíciám a intenzívnym rokovaniam s obchodnými partnermi sa nepriaznivý vývoj nepodarilo zvrátiť,“ uviedla spoločnosť. Solvex pôsobil na trhu 26 rokov.
Všetci klienti, ktorých sa vzniknutá situácia týka, budú môcť uplatniť svoje nároky v súlade s podmienkami poistenia pre prípad úpadku. Cestovná kancelária bude poisťovni poskytovať maximálnu súčinnosť pri riešení všetkých poistných udalostí tak, aby boli oprávnené nároky klientov vybavené čo najskôr a v súlade s platnými právnymi predpismi.
Klienti, ktorí sa momentálne nachádzajú v zahraničí, v prípade náhleho problému majú kontaktovať spoločnosť Global Assistance, kde im bude poskytnutá pomoc. Na vzniknutej situácii sa podľa firmy podpísalo viacero objektívnych okolností, najmä výrazný rast cien palív a služieb v cestovnom ruchu v dôsledku napätej geopolitickej situácie, dlhodobý konkurenčný tlak na udržanie nízkych predajných cien, ako aj úpadok jedného z našich významných zahraničných obchodných partnerov.