KONIEC ďalšieho populárneho e‑shopu! Firma nezvládla reštrukturalizáciu, skončila v konkurze

Internetový predajca obuvi a oblečenia FC ecom, ktorý ešte nedávno pôsobil v deviatich európskych krajinách, definitívne končí, informuje Denník N. Firma so sídlom v Trenčíne sa od jari minulého roka pokúšala stabilizovať pod ochranou súdov, no napriek schválenému reštrukturalizačnému plánu situáciu nezvládla. Po necelých štyroch mesiacoch od jeho potvrdenia sama navrhla svoj konkurz.
Okresný súd v Nitre už začal konkurzné konanie, v ktorom sa preverí, či má podnik vôbec dostatok majetku na pokrytie nákladov samotného procesu. FC ecom, patriaci českej spoločnosti FCH CZ, sa tak pripravuje na rozpredaj zvyšného majetku. V čase podania návrhu zostalo vo firme už len približne 20 zamestnancov – výrazný pokles oproti obdobiu pred zadlžením, keď pre podnik pracovalo okolo 160 ľudí.
Od raketového rastu k prudkému pádu
FC ecom prevádzkoval veľký e‑shop Factcool a menší Bezvasport. Počas pandémie firma zažívala boom - tržby vyskočili z približne 30 miliónov eur na viac než 80 miliónov a na tejto úrovni sa držali až do roku 2023. Obrat však následne prudko klesol na 57 miliónov eur a spoločnosť vykázala stratu takmer 9 miliónov eur.
Problém bol o to vážnejší, že podnik dlhodobo fungoval s minimálnymi ziskami. Posledný výraznejší profit – niečo vyše 1,1 milióna eur – dosiahol ešte v roku 2020. Napriek tomu firma ešte na jeseň tvrdila, že ozdravný proces napreduje a má šancu prežiť.
Úsporné opatrenia nestačili
Podnik sa snažil znížiť náklady viacerými krokmi. Ukončil prenájom veľkého skladu v Beckove, ktorý počas pandémie rozširoval, no po poklese objednávok sa stal neefektívnym. Logistiku presunul do fulfillmentového centra iSklad v Senci, kde platil len za reálne odoslané zásielky. Firma tiež predávala nepotrebný majetok, rušila drahé zmluvy a rozšírila sortiment o parfumy, ktoré mali vyššie marže.
V lete nastúpil nový krízový manažment. Ani kombinácia týchto krokov však nedokázala zastaviť prepad. Z údajov Finstatu okrem iného vyplýva, že firma nemá žiadne nedoplatky voči štátu na daniach či odvodoch.
Medzi najväčších veriteľov FC ecom patria nemecká spoločnosť Punch (značky Benlee, Lonsdale, Tapout), turecký obchodník DSM Grup a slovenská personálna agentúra Lintar SK z Malaciek. FC ecom predával známe značky ako Gap, Under Armour, Calvin Klein, Geox či Trendyol, ale aj vlastnú značku Frogies. Pôsobil v Česku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku, Slovinsku, Bosne a Hercegovine a Srbsku.
Krach FC ecom zapadá do širšieho trendu ochladzovania internetového predaja po pandémii. Po návrate zákazníkov do kamenných predajní sa viaceré e‑shopy dostali do problémov. Podobné ťažkosti riešia aj ďalší hráči, ako napríklad Dedoles, ktorý je v reštrukturalizácii, značka Fusakle prechádza interným ozdravovaním. 123kurier či slovenská vetva Studio Moderna už skrachovali.