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Dobrá správa pre zahraničných študentov: Ministerstvo predĺžilo termín na podanie žiadostí

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TASR

BRATISLAVA - Podávanie žiadostí o štipendiá pre talentovaných uchádzačov prichádzajúcich zo zahraničia je naďalej otvorené. Termín na podanie žiadostí bol predĺžený do 8. septembra. Informuje o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR na sociálnej sieti.

„Kým prihlasovanie pre budúcich slovenských študentov je už ukončené, zahraniční uchádzači majú stále možnosť získať štipendium na štúdium na slovenskej vysokej škole až do výšky 15.000 eur,“ uviedli z rezortu školstva. Cieľom schémy „Študujem doma, Slovensko ma odmení“ je motivovať talentovaných mladých ľudí študovať na slovenských vysokých školách a zároveň prilákať na Slovensko aj talentovaných študentov zo zahraničia.

 
 

O talentové štipendium požiadalo 4110 domácich uchádzačov - 3134 na bakalársky a 976 na druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Ministerstvo školstva ukončilo prijímanie žiadostí do schémy. Úspešní domáci uchádzači môžu získať 4000 eur na akademický rok. O štipendium sa môžu uchádzať maturanti nastupujúci na bakalárske štúdium, ako aj absolventi bakalárskeho štúdia, ktorí pokračujú na druhom stupni v podporovaných študijných programoch.

Viac o téme: ŠtipendiáUchádzačiMŠVVaM
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