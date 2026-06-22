Študenti, chystáte sa na letnú brigádu? Myslite na odvodovú úľavu

BRATISLAVA - Letné prázdninové mesiace mnoho študentov využíva na privyrobenie si prostredníctvom brigády. Ak so svojím zamestnávateľom uzavrú tzv. dohodu o brigádnickej práci študentov, majú právo uplatniť si odvodovú odpočítateľnú položku (odvodová úľava) a znížiť si tak vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie. Z výplaty im tak zostane v peňaženke viac. Upozornil na to hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.
Upozornil, že o úľavu je možné požiadať len u jedného zamestnávateľa na jednu dohodu o brigádnickej prácu študentov. Ak majú viacero dohôd (brigád), na ostatné si už odvodovú úľavu uplatniť nemôžu. Tlačivo pre zamestnávateľa, prostredníctvom ktorého môžu o odvodovú úľavu požiadať, je k dispozícii na webovej stránke SP.
Odpočítateľná položka predstavuje 200 eur za kalendárny mesiac
Spresnil, že odvodová odpočítateľná položka predstavuje 200 eur za kalendárny mesiac. Ak má brigádujúci študent vymeriavací základ (hrubú mzdu) na základe určenej dohody nižší ako 200 eur za mesiac, odvodová úľava je v sume tohto vymeriavacieho základu. Ak je hrubá mzda vyššia ako 200 eur mesačne, odvody mu zamestnávateľ vyráta z rozdielu hrubej mzdy a sumy 200 eur.
Brigádnici môžu podľa Kontúra zarobiť toľko, na akej sume sa dohodnú so zamestnávateľom, respektíve viacerými zamestnávateľmi. SP výšku príjmu z brigád neobmedzuje, obmedzená je len výška odvodovej úľavy na sumu 200 eur mesačne, pričom sa môže týkať len jednej dohody o brigádnickej práci študentov. Pri platení poistného za zamestnávateľa na účely úrazového a garančného poistenia sa odvodovo odpočítateľná položka v sume 200 eur neodpočítava. Dodal, že tlačivo s názvom „Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov“, ako aj ďalšie informácie k téme sú k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne.