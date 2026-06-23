Mladí študenti prišli s nápadmi, ktoré môžu pomôcť školám aj planéte

Šetriť energiu, obmedzovať odpad alebo meniť zaužívané návyky vo svojom okolí. Aj takto vyzerajú projekty mladých študentov, ktorí sa zapojili do 4. ročníka súťaže Greenfluenceri a energia, ktorú organizuje nezisková organizácia Ekofond SPP. Odbornú porotu ich kvalita prekvapila natoľko, že namiesto pôvodne plánovaných dvoch víťazov ocenila až šesť tímov.
Nie všetky dobré nápady vznikajú vo firmách, startupoch alebo výskumných centrách. Niekedy sa rodia priamo v školských laviciach. Potvrdil to aj 4. ročník súťaže Greenfluenceri a energia, do ktorej sa zapojili žiaci základných a stredných škôl naprieč celým Slovenskom.
Počas školského roka pracovali na projektoch zameraných na ochranu životného prostredia, udržateľnosť a efektívnejšie využívanie energie. Každý tím tvorili traja žiaci a koordinátor projektu. Súčasťou programu boli odborné workshopy aj prezentácia výsledkov prostredníctvom sociálnych sietí.
Porota ocenila viac tímov, než plánovala
Do aktuálneho ročníka súťaže sa zaregistrovalo 53 škôl z celého Slovenska. Svoj projekt úspešne dokončilo a do finálového hodnotenia postúpilo 27 škôl, ktoré preukázali vysokú mieru kreativity. O víťazoch rozhodovalo odborné hodnotenie aj verejné hlasovanie. Kvalita prihlásených riešení bola podľa organizátorov taká vysoká, že porota sa rozhodla rozšíriť počet ocenených tímov.
„Teší nás, že vyrastá generácia mladých ľudí, ktorým záleží na budúcnosti planéty. Súťaž im dáva možnosť premeniť záujem o životné prostredie na konkrétne aktivity a ukázať, že dokážu byť iniciátormi pozitívnych zmien vo svojom okolí. Ich projekty sú dôkazom, že zodpovednosť, kreativita a chuť konať majú na slovenských školách svoje pevné miesto,“ uviedla riaditeľka Ekofondu SPP Zlatica Vargová.
Svojimi nápadmi zaujali porotu a verejnosť
V kategórii základných škôl uspeli ZŠ s MŠ Atómová v Trnave s projektom ECO mindset: Ako myslíš, tak míňaš energiu, Spojená škola sv. Košických mučeníkov v Košiciach s projektom E(du)kologickydigitálnymi cestami a ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici s projektom Klimatickí hrdinovia.
Medzi strednými školami získali ocenenie Gymnázium Bilíkova v Bratislave s projektom Revitalizácia školskej skalky, oddychovej zóny a podpora opeľovačov, SOŠ technická Volgogradská v Prešove s projektom Zelené okuliare – udržateľné videnie a Spojená škola Svätej Rodiny v Bratislave s projektom NEVYHADZUJ PLANÉTU: Vyhodené jedlo = vyhodená energia, zdroje aj budúcnosť.
Cenu verejnosti získala SOŠ obchodu a služieb v Martine za projekt Paper power, ktorý v online hlasovaní získal viac ako 6 000 hlasov.
Víťazné školy získali finančnú odmenu vo výške 1 500 eur. Koordinátori víťazných tímov si odniesli víkendový pobyt pre dve osoby a členovia tímov získali zážitkové ceny.
Mladí chcú meniť svoje okolie
Súťaž Greenfluenceri a energia je súčasťou vzdelávacích aktivít neziskovej organizácie Ekofond SPP. Jej cieľom je viesť mladých ľudí k aktívnemu záujmu o životné prostredie, rozvíjať kritické myslenie a podporovať hľadanie riešení problémov, ktoré sa dotýkajú každodenného života.
Aj aktuálny ročník ukázal, že mladí ľudia sa nechcú iba prizerať. Chcú byť súčasťou riešení a dokazujú, že aj školský projekt môže mať pozitívny dopad na komunitu, v ktorej žijú. Viac o víťazoch a súťaži nájdete tu: https://www.greenfluenceri.sk/
Piaty ročník súťaže plánuje Ekofond SPP spustiť už na jeseň 2026.
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