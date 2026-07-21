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Nečakaný VERDIKT vedcov: Tento počet káv denne ochráni vaše srdce, no jedna šálka naviac vás môže POCHOVAŤ!

Vedci poznajú počet káv, ktorý môžete denne vypiť. Zobraziť galériu (2)
Vedci poznajú počet káv, ktorý môžete denne vypiť. (Zdroj: gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

LONDÝN -Milióny ľudí si bez rannej kávy nevedia predstaviť začiatok dňa. Dlhé roky sa pritom viedli diskusie o tom, či kofeín srdcu prospieva, alebo naopak škodí. Najnovšie vedecké zistenia však naznačujú, že pri správnom množstve môže byť pravidelné pitie kávy pre kardiovaskulárny systém dokonca prínosom.

Americká kardiologická asociácia (American Heart Association) zverejnila nové vedecké stanovisko, podľa ktorého je pre väčšinu zdravých dospelých bezpečné vypiť od troch až do piatich šálok kávy denne. Odborníci zároveň poukazujú na to, že najväčšie zdravotné benefity sa objavujú približne pri dvoch až štyroch šálkach denne.

Menej infarktov aj cukrovky

Stanovisko vychádza z analýzy desiatok vedeckých štúdií. Výsledky ukazujú, že pravidelné pitie približne troch až piatich šálok kávy denne je spojené s nižším rizikom srdcových ochorení, srdcového zlyhávania, mozgovej príhody aj cukrovky 2. typu. Výskumníci však upozorňujú, že väčšina doterajších štúdií bola pozorovacieho charakteru, preto nemožno hovoriť o jednoznačnom vzťahu príčiny a následku.

Vedci zároveň pripomínajú, že ľudia metabolizujú kofeín rozdielnou rýchlosťou. To znamená, že zatiaľ čo niekto bez problémov zvládne štyri šálky denne, inému môže už druhá spôsobiť búšenie srdca, nervozitu alebo problémy so spánkom.

Vyššie dávky kofeínu môžu byť pre vás fatálne

Dôležité je aj to, čo si do kávy pridávame. Odborníci upozorňujú, že veľké množstvo cukru, ochutených sirupov či smotany s vysokým obsahom nasýtených tukov môže pozitívne účinky kávy výrazne oslabiť alebo úplne vymazať. Najzdravšou voľbou tak zostáva čierna káva alebo káva len s malým množstvom mlieka.

Vyššie dávky kofeínu však môžu srdce nadmerne stimulovať, čo môže viesť k náhlemu zvýšeniu krvného tlaku, nepravidelnému srdcovému rytmu a v krajnom prípade dokonca aj k zástave srdca aj u inak zdravých dospelých. "V našom prehľade najnovších vedeckých výskumov sme zistili, že pre väčšinu dospelých je denný príjem až do 400 mg kofeínu [približne päť šálok kávy] bez pridaného cukru bezpečný a nezvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení. Vysoké dávky kofeínu, aké sa nachádzajú napríklad v energetických nápojoch vrátane energetických shotov, však môžu mať škodlivé účinky na srdce, a preto by sa im ľudia mali vyhýbať," vysvetlil doktor Gregory Marcus pre Daily Mail.

Nečakaný VERDIKT vedcov: Tento
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Pozor na energetické nápoje

Výskumníci zároveň rozlišujú medzi kávou a energetickými nápojmi. Tie často obsahujú podstatne vyššie dávky kofeínu spolu s ďalšími stimulantmi, ktoré môžu zvyšovať riziko porúch srdcového rytmu či vysokého krvného tlaku. Práve preto ich odborníci neodporúčajú považovať za náhradu klasickej kávy.

Nové odporúčania tak prinášajú priaznivú správu pre milovníkov kávy. Pokiaľ ide o bežných zdravých dospelých a káva sa pije s mierou, nemusí predstavovať hrozbu pre srdce. Práve naopak – niekoľko šálok denne môže byť podľa súčasných vedeckých poznatkov súčasťou zdravého životného štýlu.

Viac o téme: KávaVedciŠálkaVedecké stanoviskoPočet káv
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