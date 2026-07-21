Bývalá pornohviezda rieši intímne problémy: Nemá chuť na sex!

EKVÁDOR - Bývalá pornoherečka Karolína Urbanová, známa ako Daisy Lee, otvorene prehovorila o tienistej stránke materstva. Priznala náročné zdravotné komplikácie po pôrode, takmer nulovú chuť na sex.
Bývalá hviezda filmov pre dospelých Karolína Urbanová, ktorú verejnosť pozná pod menom Daisy Lee, sa už takmer rok naplno venuje novej životnej úlohe – materstvu. V auguste oslávi jej syn Theo prvé narodeniny a pri tejto príležitosti sa Karolína úprimne podelila o svoje skúsenosti s rodičovstvom aj zmenami, ktoré po pôrode zažíva. Po presťahovaní do Ekvádoru našla nielen nový domov, ale aj životného partnera.
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Dnes sa venuje organizovaniu ayahuascových retreatov a tvrdí, že práve v Južnej Amerike našla životnú rovnováhu. Napriek tomu priznáva, že materstvo je oveľa náročnejšie, než si predstavovala. Spolu s partnerom preto dospeli k rozhodnutiu, že ich rodina zostane trojčlenná. Náročné boli aj prvé mesiace po pôrode. Bývalá pornoherečka otvorene opísala zdravotné komplikácie, ktoré ju postihli počas dojčenia.
„Tiež som mala veľmi vážne komplikácie s dojčením. A o pôrode a zle pichnutom epidurále asi ani nemusím hovoriť. Vytvoril sa mi absces prsníka, ktorého som sa nemohla zbaviť dva mesiace. Musela som na operáciu, pretože sa mi neustále tvorilo mlieko,“ zverila sa. Okrem fyzických problémov ju podľa vlastných slov stále ovplyvňujú aj psychické a hormonálne zmeny. Priznala, že ani takmer rok po narodení syna sa ešte necíti úplne vo svojej koži a výrazne sa zmenil aj jej intímny život.
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„Ja osobne som si prešla veľmi náročným obdobím a úprimne sa stále necítim úplne sama sebou. Napríklad moja chuť na s*x je už takmer rok prakticky nulová a sama neviem, či je to normálne,“ dodala Karolína.
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