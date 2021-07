Nevyliečiteľná choroba: Slávny herec to vzdal... Našli ho obeseného!

LOS ANGELES - Mal mnoho zvláštnych symptómov a trpel. V prípade herca Robina Williamsa sa hovorilo o Parkinsonovej chorobe a depresiách. Pitva napokon po jeho samovražde potvrdila inú nevyliečiteľnú chorobu. Dnes by oslávil 70 rokov.

Robin Williams sa narodil 21. júla 1951. Bol tichým dieťaťom, až kým sa nezačal venovať dramatickému krúžku. Neskôr sa síce rozhodol študovať politické vedy, ale napokon s predsa len vybral cestou divadelného umenia.

V druhej polovici 70. rokov vystupoval ako stand-up komik. Na prelome 70. a 80. rokov sa dostal so svojimi vystúpeniami do špeciálov odvysielaných na HBO a dostal cenu Grammy za Najlepší komediálny album - išlo o nahrávku jeho šou odprezentovanej naživo v New Yorku.

Zdroj: ARTE France

V rámci televízie a filmu sa vo svojej prvej hlavnej úlohe objavil v snímke Popeye z roku 1980. Nasledovali filmy ako Svet podľa Garpa, či Moskva na Hudsone a potom prišiel prelom v podobe snímky Dobré ráno, Vietnam. Ten mu v roku 1987 priniesol prvú oscarovú nomináciu.

Neskôr účinkoval v úspešných snímkach: Spolok mŕtvych básnikov (1989), Čas prebudenia (1990), Kráľ Rybár (1991), Hook (1991) či Otec v sukni (1993). Svojho jediného Oscara získal v roku 1997 za vedľajšiu úlohu psychiatra vo filme Dobrý Will Hunting.

Robin Williams bol však aj laureátom piatich Zlatých glóbusov, či prestížnej Ceny Cecila B. DeMilla, dvoch trofejí Emmy a celého radu ďalších trofejí. Od roku 1990 mal hviezdičku na hollywoodskom Chodníku slávy (Walk of Fame).

Zdroj: Miramax Pictures

Herec mal počas svojho života problémy s alkoholom a kokaínom. Závislostí sa vzdal pred narodením prvého syna, po 20 rokoch však do toho spadol zas. Začiatkom júla 2014 sa podľa Los Angeles Times vrátil do rehabilitačného centra na odvykaciu kúru.

Následne 11. augusta 2014 spáchal samovraždu. Hercov asistent ho našiel obeseného v spálni. Pri jeho tele bol nájdený zakrvavený vreckový nožík a podľa medializovaných informácií sa herec najskôr pokúšal podrezať si žily.

V oficiálnych vyjadreniach sa uvádzalo, že Robin mal problémy s alkoholom a trpel depresiami. Neskôr pitva odhalila, že trpel ťažkou chorobou. Tri mesiace po Williamsovej smrti dostala jeho manželka Susan pitevnú správu, že mozog jej milovaného manžela napadla demencia s Lewyho telieskami.

„Demencia s Lewyho telieskami sa nedá liečiť. Terapia je zameraná len na tlmenie príznakov parkinsonizmu a pamäťovej poruchy. V pokročilých štádiách ochorenia už chorý spravidla nie je schopný ovplyvniť svoje správanie. Časté sú prípady agresívneho správania v komunite, prípadne aj v domácom prostredí. Suicídiá sú zriedkavé, okrem iného aj vzhľadom na pacientovu obmedzenú schopnosť ho detailne naplánovať a následne realizovať,“ uviedol pre Denník N lekár Stanislav Šutovský z I. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UNB.

Choroba zasiahla aj oblasť mozgu, ktorá je spoluzodpovedná za spracovanie emócií. Podľa manželky si to vyžiadalo zmenu jeho osobnosti. „Pravdepodobne to viedlo k jeho akútnej paranoji a emocionálnym reakciám, keď akoby nebol samým sebou,“ napísala v štúdii pre časopis Neurology.

Zdroj: SITA/AP