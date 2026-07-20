Dráma na diaľnici: VIDEO Policajt vytiahol z horiaceho auta šoféra! Potom nastal výbuch

AUSTIN - Rutinná dopravná kontrola sa v americkom Texase v priebehu niekoľkých sekúnd zmenila na boj o život. Policajt vytiahol vodiča z horiaceho auta doslova na poslednú chvíľu. Dramatický zásah zachytili palubná aj telová kamera.
Policajt zachránil vodiča sekundy pred výbuchom auta
To, čo sa začalo ako obyčajná dopravná kontrola, sa v priebehu niekoľkých okamihov zmenilo na dramatický zásah. Policajt v americkom štáte Texas vytiahol vodiča z horiaceho auta len niekoľko sekúnd predtým, ako vozidlo pohltili plamene.
K incidentu došlo ešte 7. júna na diaľnici 114 v meste Southlake. O prípade informovali televízia NBC DFW aj americké médiá s odvolaním na miestnu políciu. Tá teraz zverejnila zábery z palubnej a telovej kamery, na ktorých je zachytená celá dramatická záchrana.
Dvere sa nedali otvoriť
Policajný dôstojník Joshua Swisher práve riešil priestupok iného vodiča, keď si všimol auto, z ktorého sa valil hustý dym. Zároveň dostal cez vysielačku hlásenie o horiacom vozidle a okamžite sa rozbehol na pomoc.
Keď dorazil k vozidlu, zistil, že vodič je stále vo vnútri a márne sa snaží otvoriť dvere. Swisher najprv potiahol za kľučku zvonka, tá sa mu však odlomila v ruke.
„Vo vnútri som prakticky nič nevidel. Jediné, čo bolo vidieť, boli ruky vodiča, ktorý sa snažil dostať von,“ opísal policajt pre televíziu Fox 4.
Rozbil okno a vytiahol ho von
Keďže dvere nebolo možné otvoriť, policajt vodičovi prikázal, aby sa pokúsil dostať von cez bočné okno. Následne záchranným nástrojom rozbil sklo a muža vytiahol z auta.
Len čo sa obaja dostali do bezpečia, z motorovej časti vyšľahli vysoké plamene, ktoré vozidlo v priebehu niekoľkých sekúnd úplne zachvátili. Zábery ukazujú, že záchrana prišla doslova v poslednej chvíli.
Vodič vyviazol bez zranení
Podľa miestnej polície vodič neutrpel žiadne vážnejšie zranenia. Samotný policajt utrpel len drobné popáleniny na predlaktí, keď sa snažil dostať muža z vozidla.
Za pohotovú reakciu získal Joshua Swisher vyznamenanie Meritorious Conduct Award, ktoré patrí medzi najvyššie ocenenia udeľované policajným zborom v Southlake.
„Každý z nás by urobil to isté“
Hoci je dnes mnohými označovaný za hrdinu, samotný policajt svoje konanie nepovažuje za nič výnimočné.
„Myslím si, že každý policajt z nášho oddelenia by v rovnakej situácii urobil presne to isté,“ povedal po prevzatí ocenenia.
Prípad sa medzičasom stal virálnym na sociálnych sieťach a video zo záchrany si za krátky čas pozreli státisíce ľudí. Mnohí ocenili najmä rýchlu reakciu policajta, ktorá podľa nich vodičovi s veľkou pravdepodobnosťou zachránila život.