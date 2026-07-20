Zobudíte sa na zvuk výbuchu, no nič sa nestalo? Lekári poznajú tento zvláštny syndróm!

CLEVELAND - Niektorých ľudí zo spánku náhle prebudí hlasný výbuch, výstrel alebo zabuchnutie dverí. Hoci majú pocit, že zvuk bol skutočný, v skutočnosti ho nikto iný nepočuje. Odborníci tento zvláštny jav poznajú ako syndróm explodujúcej hlavy.
Zvuk výbuchu existuje iba v hlave
Predstavte si, že práve zaspávate. Zrazu vás prebudí ohlušujúci výbuch, silná rana alebo zvuk pripomínajúci výstrel. Vyskočíte z postele, srdce vám búši a ste presvedčení, že sa vo vašom dome niečo stalo. O niekoľko sekúnd však zistíte, že je úplné ticho.
Práve takto sa prejavuje syndróm explodujúcej hlavy (Exploding Head Syndrome – EHS), ktorý patrí medzi poruchy spánku označované ako parasomnie. Ako uvádzajú experti z Cleveland Clinic, nejde o ochorenie mozgu ani uší a napriek dramatickému názvu nie je považované za nebezpečné.
Výbuch nie je skutočný, strach však áno
Ľudia postihnutí týmto syndrómom opisujú najrôznejšie zvuky. Niekto počuje explóziu, iný výstrel, úder hromu, zabuchnutie dverí či rozbíjanie skla. Epizódy sa objavujú najčastejšie pri zaspávaní alebo tesne pred prebudením a zvyčajne trvajú menej než sekundu.
Odborníci z Cleveland Clinic upozorňujú, že hoci zážitok býva veľmi desivý, nespôsobuje poškodenie mozgu ani sluchu. „Zvuky pri syndróme explodujúcej hlavy nie sú skutočné a nepoškodia vaše uši ani mozog,“ uvádza zdravotnícke centrum.
Mnohí ľudia pritom opisujú aj zrýchlený tep, náhly pocit úzkosti či záblesky svetla pred očami.
Vedci stále nevedia, čo ho spôsobuje
Presná príčina syndrómu zostáva záhadou. Vedci skúmajú viacero teórií, no zatiaľ sa na jednej jednoznačne nezhodli.
Podľa odborníkov môže ísť o krátkodobé narušenie procesov v mozgu počas prechodu medzi bdením a spánkom. Medzi možné spúšťače sa zaraďujú aj stres, nedostatok spánku, únava či iné poruchy spánku.
Niektorí ľudia ho zažijú iba raz
Priebeh ochorenia je veľmi individuálny. Niektorí ľudia zažijú jedinú epizódu počas celého života, iní ich môžu mať opakovane niekoľko nocí po sebe alebo sa vracajú po mesiacoch či rokoch.
Podľa prehľadovej štúdie publikovanej v odbornom časopise Sleep Medicine Reviews syndróm zostáva pravdepodobne poddiagnostikovaný, pretože mnohí ľudia sa o svojich príznakoch hanbia hovoriť alebo sa obávajú, že ich okolie nebude brať vážne.
Lekári odporúčajú nepanikáriť, no pri častých epizódach vyhľadať odborníka
Vo väčšine prípadov si syndróm explodujúcej hlavy nevyžaduje špecifickú liečbu. Lekári sa zameriavajú najmä na odstránenie možných spúšťačov, ako sú chronický stres, nespavosť alebo nepravidelný spánkový režim.
Odborníci z Cleveland Clinic zároveň odporúčajú navštíviť lekára, ak sa epizódy objavujú často alebo výrazne zhoršujú kvalitu spánku.
„Syndróm explodujúcej hlavy nie je nebezpečný, ale ak nové príznaky ovplyvňujú váš spánok, porozprávajte sa s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,“ odporúča zdravotnícke zariadenie.