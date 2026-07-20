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Fanúšikovia neverili vlastným očiam! Shakira popiera vek: Takto vyzerá pred päťdesiatkou?

Shakira Zobraziť galériu (12)
Shakira (Zdroj: GettyImages)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

NEW JERSEY - Futbalový svet na okamih prestal existovať. Keď sa počas historicky prvého polčasového vystúpenia vo finále majstrovstiev sveta objavila na trávniku Shakira, tribúny explodovali nadšením. Kolumbijská diva, ktorá má 49 rokov, šokovala fanúšikov neuveriteľne mladistvým vzhľadom, dokonalou postavou a energiou, akou by zatienila aj o generáciu mladšie hviezdy.

Len čo sa Shakira objavila v oslnivom kostýme posiatom viac ako 200-tisíc kryštálmi Swarovski, bolo jasné, kto sa stane najväčšou hviezdou večera. Dlhé blond vlasy, žiarivý úsmev, bezchybný make-up a ikonické pohyby bokov – Shakira pôsobila, akoby sa jej čas už roky vôbec netýkal. Sociálne siete okamžite zaplavili komentáre fanúšikov, ktorí sa pýtali jediné: Ako je možné, že vyzerá takto tesne pred päťdesiatkou?

Keď sa naplno rozoznela oficiálna hymna šampionátu „Dai Dai“, ktorú predviedla spolu s Burnom Boyom, štadión sa premenil na obrovskú tanečnú arénu. Shakira predviedla presne to, čo od nej fanúšikovia očakávajú – sebavedomie, charizmu a typické tanečné kreácie, ktoré ju preslávili po celom svete. Na pódiu ju sprevádzali desiatky tanečníkov, veľkolepé svetelné efekty a dych vyrážajúca vizuálna šou.

Jej outfit pritom nebol dielom náhody. Luxusný model od značky Roberto Cavalli vznikal viac než dva týždne a remeselníci na ňom odpracovali približne 120 hodín ručnej výšivky. Výsledkom bol trblietavý kostým, ktorý pri každom pohybe doslova žiaril a ešte viac zvýraznil speváčkinu výnimočnú energiu. Hoci na pódiu vystúpili aj ďalšie svetové mená vrátane Madonny, Justina Biebera či BTS, práve Shakira patrila podľa mnohých divákov k najvýraznejším tváram historického večera. Jej vystúpenie bolo plné života, emócií a temperamentnej latinskoamerickej energie, ktorou si podmanila milióny divákov pri obrazovkách aj priamo na štadióne.

Shakira
Zobraziť galériu (12)
Shakira  (Zdroj: GettyImages)

Po skončení šou bolo jasné jedno – Shakira opäť dokázala, prečo patrí medzi najväčšie svetové hudobné ikony. Na pódiu nepôsobila ako speváčka s takmer tridsaťročnou kariérou, ale ako hviezda na absolútnom vrchole síl. A ak bol cieľom polčasovej šou vytvoriť moment, na ktorý sa bude spomínať celé roky, Shakira sa oň postarala vo veľkom štýle.

Viac o téme: Svetový pohárShakiraVystúpenie v polčaseMadistvý vzhladKolumbijská kráska
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